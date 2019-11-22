Kapadokya için 'kırmızı alarm' çağrısı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Kültür ve Turizm Bakanı’nın Kapadokya'ya yapacağı ziyaret öncesi 'kırmızı alarm' çağrısında bulundu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kapadokya bölgesindeki tahribatı paylaşmaya devam ediyor. Haftasonu Kültür ve Turizm Bakanı’nın bölgeye yapacağı ziyarete değinen Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bakan bölgeye gitmişken Carus Otel ve Azeri yatırımları ile yapılan otellerin nasıl yapıldığına dair bilgi versin. Bakan bölgeye gidiyorsa bu Kapadokya için kırmızı alarm çağrısıdır” dedi.

Candan şunları söyledi:

“Bu ziyaret, Kapadokya’nın tahribatı için daha büyük felaketlerin geleceğini göstermektedir. Üst üste alınan kararlarla, Kapadokya büyük bir tehdit altındadır. Bu doğal ve tarihsel coğrafyada yeni paylaşım süreçlerinin başladığını görüyoruz. Kapadokya’nın yıllardır canına okudular. Kapadokya’da kaçak yapılaşmalara göz yumdular. Bakan gitmişken, Göreme’de içinde Roma mezarı olan Peri Bacasının arkasına bir kazulet olarak dört katlı yapılan Carus Otel hakkında da bilgi versin. Bu otelin yapımında kurulda onaya veren hukukçunun şimdi Kapadokya alan yönetimi komisyonunda yer almasının ne anlama geldiğini de bir açıklasın. Bu alan yönetimi mi yoksa alan talan yönetimi mi bunu da açıklasın.”

'İMAR AFFINDAN YARARLANANLAR AÇIKLANSIN'

Candan, Göreme’nin Milli Park statüsünün kaldırılmasına ilişkin oda olarak dava açtıklarını, Kapadokya’nın büyük bir tehdit altında olduğunu söyledi.

Kapadokya’nın talan riskiyle karşı karşıya olduğunun altını çizen Candan, Kapadokya’da yaşanan talanın her aşamasını kamuoyuyla paylaşacaklarını ve Kapadokya bölgesini savunmaya devam edeceklerini vurguladı.