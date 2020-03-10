Kamu personelinin yurtdışına çıkışına sınırlama geliyor, okul tatili görüşülecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs salgını nedeniyle Erdoğan'ın, kamu personelinin zorunlu olmadıkça yurtdışına çıkmaması yönünde bir genelge yayımlayabileceğini açıkladı. Bakan okulların kapatılmasıyla ilgili soru üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'yla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler hakkında Meclis'te Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplantısında konuştu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kamu personelinin zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmaması yönünde bir genelge yayımlayabileceğini açıkladı.

Koca, tıbbi maske ihracatına ilişkin, "Vatandaşımızın ihtiyacı her şeyden daha önemli. Piyasa doymadan bu ihracatın önü açılmayacak" dedi.

OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Koca, okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'yla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini bildirirken, tıbbi kongrelerle ilgili ise "Uluslararası yasak ama ulusal olan, uluslararası katılımı olmayan kongrelerle ilgili 'Sayıca kaç kişiye kadar sınırlamalıyız?' konusunu Bilim Kurulu'yla tartışacağız. Bunu önümüzdeki 1-2 gün içinde açıklamış oluruz" diye konuştu.

Koca cezaevlerinde alınacak önlemlere ilişkin ise eski mahkumlarla yeni mahkumların ortak alanlarda buluşturulmayacağını söyledi.