İstanbul'da 4 eczacı ve 10 eczane çalışanında koronavirüs çıktı

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, İstanbul'da 4 eczacıda ve 10 eczane çalışanında koronavirüs teşhis edildiğini söyledi. Sarıalioğlu, eczanelere Kovid-19 teşhisli yatan hasta reçetelerinin geldiğini, bunun da yoğun bakım yataklarının dolu olduğunu gösterdiğini söyledi.

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, kentte 4 eczacı ve 10 eczane çalışanında koronavirüs tespit edildiğini, tamamının evlerinde tedavi olduklarını söyledi.

Eczanelere gelen hastaların çoğunluğunun Kovid-19 tanısı konmuş yatan hasta reçeteleriyle gelen hastalar olduğunu belirten Sarıalioğlu, bunun da kentteki hastanelerde yoğun bakım yataklarının dolduğunu ve tanı konan hastaların yatırılamayarak evlerine gönderildiğini gösterdiğini belirtti.

İEO Başkanı bu durumun eczanelerin salgının merkezi haline gelme riski barındırdığını belirterek Cuma gününden itibaren önlem olarak eczanelere hastaların teker teker alındığını kaydetti.

'YATIRILMASI GEREKEN HASTALAR REÇETEYLE GÖNDERİLİYOR, İLAÇLARI BULUNMUYOR'

Öte yandan Kovid-19 tanısı konulan hastalara reçete edilen ilaçlarsa eczanelerde bulunmuyor.

Sarıalioğlu yatan hasta kaşeli reçetelerle eczanelerine gelen hastalara Kovid-19'a karşı etkili olduğu iddia edilen, sıtmada ve bazı romatoid artrit vakalarında kullanılan Hidroksiklorokin etken maddeli ilacın reçete edildiğini ancak eczanelere bu ilaçların depolar tarafından artık verilmediğini söyledi.

Yani hastalar boşu boşuna ellerinde reçeteyle eczane eczane gezmek zorunda kalıyorlar ve bu sırada virüsün daha çok yayılmasına yol açıyorlar. Sarıalioğlu eczanelerde bulunmayan bu ilacın hastanelerde olduğunun söylendiğini de belirtti.

Eczanelerde nöbet sistemine geçilip geçilmeyeceğini sorduğumuz Sarialioğlu, henüz gündemlerinde böyle bir konunun olmadığını, eczanelerin tam zamanlı olarak çalışmaya devam ettiğini ancak günlük olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile görüşmeleri yaptıklarını söyledi.

İstanbul Eczacı Odası Perşembe günü Sağlık Bakanlığı'na gönderdiği yazıda da yoğun bakım yataklarının dolu olduğunu belirterek eczanelerin salgının yayıldığı merkezler haline geldiği uyarısında bulunmuştu.

Odanın yazısında bakanlıktan eczacılar ve çalışanları için profilaktik tedavi ve koruyucu ekipmanların sağlanması, ayaktan Kovid-19 reçetelerinde yer alan ilaçlara erişilmesinin sağlanması ve eczanelerin düzenli olarak dezenfekte edilmesinin sağlanması talep edilmişti.