‘Yoğun bakımlar doldu, tanı konulan hastalar eczane eczane geziyor’

İstanbul Eczacı Odası, yarından itibaren eczanelere hastaların birer birer kabul edileceğini açıkladı. Odanın Sağlık Bakanlığı'na yazdığı yazıda İstanbul’daki 77 kamu hastanesinin tüm yoğun bakım yataklarının dolu olduğu bu nedenle yatışı yapılamayan, tanı konulmuş hastaların eczane eczane gezmek zorunda kaldığı belirtildi.

İstanbul Eczacı Odası (İEO) yarından itibaren hastaların eczanelere teker teker kabul edileceklerini duyurdu.

İEO Başkanı Cenap Sarıalioğlu’nun Sağlık Bakanlığı’na gönderdiği yazıda “Eczanelerimize günde ortalama 100 hasta girmekte iken, salgının boyutunun giderek arttığı bu günlerde, hastalarımızın çoğunun, maalesef ya Covid-19 tanısı konulmuş ya da Covid-19 pozitif kişilerle teması olanlardan oluştuğunu tespit etmekteyiz” denildi.

77 KAMU HASTANESİNİN YOĞUN BAKIM YATAKLARI DOLU

Yazıda “İstanbul’da bulunan 77 kamu hastanesinin tüm yoğun bakım yataklarının dolu olduğu, bu sebeple Covid-19 tanısı konulmuş hastaların hastanelere yatırılamayarak, reçeteleriyle eczane eczane dolaşmak zorunda kaldığı bu günlerde, maalesef eczanelerimiz salgının yayılmasında önemli bir odak noktası haline gelmiştir. Meslektaşlarımız ve çalışanlarımız arasında Covid-19 tanısı konulmaya başlanmış olması bu olayın önemli bir göstergesidir” ifadesine yer verildi.

'ECZANELERDE STANDART TEDBİRLER ALINSIN'

Eczanelerde eczacılar tarafından alınan önlemlerin meslektaşlarını, çalışanlarını ve halk sağlığını korumaya artık yeterli olmadığını belirten Sarıaloğlu, salgınla mücadele ve ilaç hizmetinin sürdürülebilmesi için standart tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti.

İEO Başkanı Sarıalioğlu Sağlık Bakanlığı’ndan acil olarak şu taleplerin hayata geçirilmesini istedi:

"- Meslektaşlarımız ve çalışanlarımız için profilaktik tedavi,

- Meslektaşlarımız ve çalışanlarımız için koruyucu ekipmanların sağlanması,

- Ayaktan Covid-19 reçetelerinde yer alan ilaçlara erişilmesinin sağlanması,

- Eczanelerimizin düzenli olarak dezenfekte edilmesinin sağlanması"

HASTALAR TEK TEK İÇERİ ALINACAK

Yazıda “Tüm meslektaşlarımızın, çalışanlarımızın ve hastalarımızın daha fazla bulaş riskiyle karşılaşmasını önlemek için diğer Avrupa ülkelerinde de olduğu gibi, 27 Mart 2020 tarihinden itibaren eczanelerimize hastalarımızı birer birer kabul ederek ilaç ve danışmanlık hizmeti vermeyi sürdüreceğiz. Bu durumun kamu spotları ile halkımıza duyurulmasını talep ediyoruz” denildi.