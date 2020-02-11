İstanbul Valisi'nden Abdülhamid anması

II. Abdülhamid ölümünün 102’inci yılında Sultan II. Mahmud Türbesi’nde düzenlenen anma programına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu, Fatih Kaymakamı Kaan Peker, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, İlçe Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, Topkapı Sarayı Müdürü Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı katıldı.
İl Müftüsü Prof. Dr. Maşalı Kur’an tilaveti yaptığı anma programının ardından Türbeler Çeşmeler Taşınır Taşınmaz Kültür Varlıklarını Korutma ve Yaşatma Derneği (Türçek) tarafından helva ve lokum dağıtıldı.