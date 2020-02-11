Öğrencilere 'kardan Abdülhamid' yaptırdılar...

Ordu’nun Fatsa ilçesindeki Sakarya Ortaokulu'nda öğretmenler öğrencilere kardan 'Abdülhamid' yaptırdı.

Fatsa’da 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası ilçedeki Sakarya Ortaokulu’nda öğretmenler, okulda geleneksel olarak her yıl yapılan kardan adam yerine Osmanlı padişahı Abdülhamid’i yaptırdı.

‘Büst’ü yaptıran Beden Eğitimi Öğretmeni Selahattin Aydoğan, “Osmanlı’nın ön önemli padişahlarından Abdülhamit Han’ın portesini yapmak istedik. Yaklaşık 3 saat süren bir çalışma neticesinde porteyi oluşturduk.”dedi.

“Kardan adam yerine kardan adam yapacaksak adam gibi adam yapalım o halde dedik” diyen Aydoğan Osmanlı tarihinin en güzide şahsiyeti olan Abdülhamit Han’a benzetebildiğimiz kadar benzetelim dedik. Portreyi yaparken sporcu arkadaşlarımızla bilgi alışverişinde bulunduk. Güzel bir çalışma oldu” dedi.