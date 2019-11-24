İnce'nin ortak açıklama yapalım dediği Kılıçdaroğlu: Sizinle sonra görüşeceğiz

Beştepe'de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü iddia edilen Muharrem İnce'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak ortak açıklama yapmayı önerdiği, Kılıçdaroğlu'nun ise İnce'ye 'Sizinle sonra görüşeceğiz' diyerek teklifi reddettiği öne sürüldü.

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın tartışma yaratan yazısının ardından Muharrem İnce'nin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak birlikte bir açıklama yapmayı önerdiği söyleniyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, İnce'nin "Bu tartışma partiyi yıpratacak. Gerekirse ben sizin yanınıza geleyim görüşelim. Gazetecilerin karşısına çıkalım, bu konuda bir açıklama yapalım” dediği belirtildi.

İddiaya göre Kılıçdaroğlu ise İnce’ye “Sizinle sonra görüşeceğiz” diyerek görüşmeyi sonlandırdı.

Muharrem İnce sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, bugün saat 13.00’da Yalova Merkez Elmalık köyündeki evinde sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek için basın toplantısı düzenleyeceğini söylemişti.