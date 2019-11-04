İmamoğlu ve Ağaoğlu Ataşehir'de

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. İmamoğlu Ataşehir'i ve metro inşaatını Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve AKP'li mütahit Ali Ağaoğlu ile birlikte gezdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Ziyaretlerle ilgili Ataşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden iki ayrı basın bülteni servis edilirken Ataşehir Belediyesi'nin yolladığı fotoğraflarda İmamoğlu'nun yanında AKP döneminde palazlanan ünlü müteahit Ali Ağaoğlu'nun da olması dikkat çekti. İBB'nin yolladığı bültende ise Ali Ağaoğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun birlikte olduğu bir fotoğraf yok.

İlçe belediyeleriyle ortak masa toplantıları kapsamında Ataşehir’e gelen İmamoğlu’na, ilçenin sorunları ve hayata geçirilmesi planlanan projeler anlatıldı. İmamoğlu'nun maaşlarını alamayan ve sendikalı olduğu için işten atılan Ataşehir Belediye işçilerini ziyaret etmeyip direnişteki işçileri görmezden gelmesi işçilerin tepkisini çekti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meclis toplantısında 'deprem' konulu 13 bölümlük detaylı bir sunum yapıp deprem toplanma alanlarıyla ilgili iddialı konuşmuş, yağma ve ranta açılan toplanma alanlarını eleştirmişti.

Ali Ağaoğlu, toplanma alanlarının yağmasında da ismi geçen 'Ağaoğlu My City'nin sahibi.