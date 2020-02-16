İflas eden Atlasglobal milyonlarca dolar borç bıraktı

Geçtiğimiz günlerde resmi iflas başvurusunda bulunan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kardeşine ait Atlasglobal'in birçok havaalanı ve terminal işletmecisi ile yer hizmeti veren şirketlere, yakıt kuruluşlarına ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne milyonlarca dolar borcu olduğu belirtiliyor.

İflas kararı veren, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kardeşi Ali Murat Ersoy'a ait olan Atlasglobal’in milyonlarca dolar borç bıraktığı öğrenildi.

Habertürk’te yer alan habere göre, Atlasglobal Havayolları’nın birçok havaalanı ve terminal işletmecisi ile yer hizmeti veren şirketlere, yakıt kuruluşlarına ve devletin kontrolündeki Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne (DHMİ) olan borcunun milyonlarca doları bulduğu belirtiliyor.

Eski Sivil Havacılık Genel Müdür (SHGM) Yardımcısı Oktay Erdağı, havayolu şirketlerinin SHGM’ye 500 bin dolar teminat mektubu sunduğunu söyleyerek, “Devlet, gerekirse teminatı irat kaydedecek veya iflas masasına gönderecektir. Bu parayla öncelikle taşınmayan yolcuların taşınması sağlanacak. Sonra, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne olan borçları ödenecek. Para kalırsa çalışanların alacakları kapatılacak” diye konuştu.

Atlasglobal’in mülkiyetinde herhangi bir uçağının bulunmadığına işaret eden Erdağı, “Terminal işletmecileri, yer hizmeti verenler ve diğer işletmeler alacaklarını tahsil etmek için iflas masasına başvuracak” dedi.