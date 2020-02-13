Atlas Global iflas başvurusu yaptı

Atlas Global Havayolları iflas başvurusunda bulundu. Şirketten yapılan açıklamada çalışanların tazminatlarının ve bilet alan yolcuların para iadelerinin ödeneceği ancak ödeme tarihlerinin belli olmadığı ifade edildi.

Atlas Global Havayolları iflas başvurusunda bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada çalışanların tazminatlarının ve bilet alan yolcuların ücretlerinin ödeneceği ancak ödeme tarihlerinin henüz belli olmadığı bildirildi.

Milliyet'ten Derin Gökçe'nin haberine göre çalışanların tazminatlarının ve vatandaşların bilet ücreti iadelerinin yapılacağını söyleyen Atlas Global Havayolları Kurumsal İletişimi "Ödeme tarihleri için hukuk departmanımız çalışıyor" dedi.

BAKAN ERSOY'UN KARDEŞİNE AİT OLAN ŞİRKETTE İŞTEN ÇIKARMALAR BAŞLAMIŞTI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kardeşi Ali Murat Ersoy'a ait olan havayolu şirketi Atlas Global, 26 Kasım 2019 - 21 Aralık 2019 tarihleri arasında "ekonomik yük" nedeniyle operasyonlarına ara verdiklerini açıklamıştı. Bir süredir uçuş iptalleri ve operasyona ara verdiği yönündeki açıklamalarıyla gündem olan Atlasglobal, yardımcı pilot kadrosunu işten çıkarmıştı. İşten çıkarılan bir pilot maaşlarının ödenmediğini ve tazminat almadıklarını dile getirmişti.

