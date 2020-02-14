Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden Atlasglobal açıklaması

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Atlasglobal'in iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iflas başvurusu yapan Atlasglobal'in uçuşlarının durdurulduğu bildirildi.

Atlasjet havayolları, operasyonlarını sürdüremediğinden iflas başvurusunda bulunmuş olup uçuşları durdurulmuştur. — Sivil Havacılık GM (@SHGM) February 14, 2020

Atlas Global Havayolları iflas başvurusunda bulunmuştu. Şirketten yapılan açıklamada çalışanların tazminatlarının ve bilet alan yolcuların ücretlerinin ödeneceği ancak ödeme tarihlerinin henüz belli olmadığı belirtilmişti.