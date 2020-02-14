Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden Atlasglobal açıklaması

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Atlasglobal'in iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.
Cuma, 14 Şubat 2020 16:33

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iflas başvurusu yapan Atlasglobal'in uçuşlarının durdurulduğu bildirildi.

Atlas Global Havayolları iflas başvurusunda bulunmuştu. Şirketten yapılan açıklamada çalışanların tazminatlarının ve bilet alan yolcuların ücretlerinin ödeneceği ancak ödeme tarihlerinin henüz belli olmadığı belirtilmişti.