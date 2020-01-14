'Gülistan Doku'nun intihar mektubu' iddiası yalanlandı

'Gülistan Doku'nun intihar mektubu bulundu' haberlerinin ardından konuşan ailesi ve arkadaşı, mektubun bir yıl önce şakalaşmak için yazıldığını söyledi.

Kendisinden 10 gündür haber alınamayan Munzur Üniversitesi Öğrencisi Gülistan Doku için arama çalışmaları sürerken, bugün "Gülistan'ın intihar mektubu bulundu" haberleri basında yer aldı.

İddiayı yalanlayan ailesi ve arkadaşı, Doku'nun bıraktığı iddia edilen mektubun bir yıl önce şakalaşmak için yazıldığını söyledi.

Evrensel'den Orhan Kurul'un haberine göre, Doku'ya ait olduğu iddia edilen mektubu değerlendiren ablası Aygül Doku, "Bu tamamen yalan bir haber" dedi.

Doku, şunları söyledi:

"Soruşturmada bir mektup var ama bu mektup bir yıl önce şakayla yazılmış bir mektup. Gülistan dağınık biriydi, arkadaşları da bundan dolayı hep şaka yapıyormuş Gülistan’a. Gülistan da bir gün ‘Ben ölürsem, dolabımı toplayın ha’ diye yazmış. Bir yıl kadar önce yazılmış bir şey bu. Haber doğru değil. Buradan bütün gazetecilere habercilere sesleniyorum, lütfen bir şeyi yaparken doğruluğundan emin olmadan yapmayın"

Ailesi ayrıca bu tür haberlerin kendilerini yıprattığını belirterek, "Bu haberler yayıldıkça annemin, kardeşlerimin durumunu siz düşünün. Biz zaten gerekli açıklamaları yapıyoruz, diğer iddialarda da bizim açıklamalarımız olmadan lütfen haber yapılmasın" dedi.

Mektuba ilişkin Gülistan’ın oda arkadaşlarından biri "Bir yıl önce yazılmış bir şey. Biz yanındaydık yazdığında. Şakalaşmak için yapmıştı" dedi.