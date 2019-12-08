Erdoğan oğlunun gemiciklerini, kendi sarayını unuttu: Bir yanda şatafat, bir yanda kıtlık

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam konferansında fakirlere sadaka vermeye çağrı yaptı ve böylelikle İslam ülkelerinde fakir kalmayacağını iddia etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Yatırım Konferansı’nda konuştu ve şatafat ve kıtlıktan bahsetti. Emekçilere zam yapmamak için elinden geleni yapan, bütün her şeyin pahalandığı ve alım gücünün çok düştüğü günlerde Erdoğan yaptığı konuşmada kendi yaşantısını unuttu ve şatafata laf attı. Oğlunun gemicikleri olan, kendisine saray yaptıran ve her yıl sarayına ek gereksiz paralar harcayan Erdoğan, şatafat ve lüks sahibi olanların sadaka vererek fakirleri ortadan kaldırabileceğini iddia etti.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

"İslam ülkeleri arasındaki yatırımların artması için teknik ve fırsatları konuşacaksınız. Biz devlet adamları için ufuk açıcı kararlar alacaksınız. İstişarenin gayesine ulaşabilmesi için samimi olmasının yanında uygulamaya dönüşmesi de gerekir.Tartıştığımız bütün konuları hayata geçirmemiz son derece önemlidir. Bu konuda hassas olmamız gerekiyor.

Müslümanlar olarak 1,7 milyar gibi muazzam bir beşeri kaynağa sahibiz. Nüfus yanında, doğal kaynakları ve stratejik konumları nedeniyle büyük bir önem teşkil ediyor İslam İşbirliği ülkeleri.

İslam ülkeleri coğrafi olarak stratejik konumda. Millî gelir ve gelişmişlik seviyesinde ülkelerimiz arasında ciddi farklılıklar var. Müslümanlar demek ki kendi aralarında zekat müessesini çalıştırmıyor. Zekat verilse İslam aleminde fakir kalmaz. Bir yanda lüks içinde yaşayanlar bir yanda kıtlık için yaşamaya çalışanlar varSadece Müslümanlar kendi aralarında zekat verme fakir kalmaz fakir.Kendi sorunlarımız için başkalarını suçlamak yerine önce kendi muhasebemizi yapabilmeliyiz. Neden ticarette dış politikada hak ettiğimiz konumda olmadığımızı hassasiyetle düşünmemiz gerekiyor."

İstanbul Tahkim Merkezi'nin kuruluş prosedürünü tamamladık. İnşallah bu sene içerisinde Tahkim Merkezi'ni faaliyete geçireceğiz. Turizmde 2018'de 46 milyon ziyaretçiyle en çok turist çeken 6.ülke konumuna geldik.Bu sene 50 milyon aşkın turisti misafir etmeyi bekliyoruz. Türk ekonomisinin makro göstergeleri ve temelleri son derece güçlü ve sağlıklıdır. Küresel ticaret savaşlarının ve finansal piyasalardaki dalgalanmaların etkilerine en hazırlıklı ülkelerin başında geliyoruz.

İslam ülkelerinin ekonomik büyümesi ve refah seviyelerinin artırılabilmesi için gerekli maddi ve tarihi şartlar son derece elverişlidir. Dünyanın neresinde olursa olsun kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmek bizim ana vazifemizdir. Arnavutluk depremini ardından Türkiye oyarak gerekli desteği verdik. Orada 500 konut yapmak için çalışma sürdürüyor''