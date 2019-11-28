İşte kamu kaynaklarıyla şımartılan AKP çocukları

AKP'nin vakıflar, dernekler ve hatta doğrudan devlet kaynaklarıyla zengin ettiği şirketlerden biri de Kalyon Ajans. Kalyon Ajans'ta çalışan AKP'li gençlerin ortak özellikleri lüks yatlar, son model araçlar ve villalarda verdikleri pozlar olurken, diğer ortak özellikleri ise Erdoğan ve Sedat Peker'e yakınlıkları.

"AKP çocukları" adlı sosyal medya hesabı, bir süredir lüks içinde yaşayan AKP'lilerin çocuklarına ilişkin çarpıcı bilgiler ve fotoğraflar paylaşırken, dün ilginç bir konuya dikkat çekti.

Milyonluk yatlarda "şehit güzelleme videoları" çeken Mehmet-Furkan Kaya kardeşlerin Erdoğan'la çekilen fotoğraflarını paylaşan hesap, bu iki ismin lüks yaşantısından kesitler sunmuştu:

AKP’nin şehitlik güzelleyen propaganda videoları ve bu videoları hazırlayan Mehmet-Furkan Kaya kardeşler. #AkpÇocukları pic.twitter.com/IYb4hQmNtq — AKP Çocukları (@AkpCocuklari) November 24, 2019

HEPSİNİN ORTAK ÖZELLİĞİ: KALYON AJANS

Kaya kardeşlerin sosyal medya paylaşımlarında yer alan yakın arkadaşlarına ilişkin de kısa bilgiler paylaşan "AKP çocukları" adlı hesap, AKP'lilerin çocuklarını zengin eden devlet destekli Kalyon Ajans'a ve ajansın faaliyetlerine ilişkin notlar paylaştı.

Ajansta çalışan neredeyse herkesin lüks yat, son model mercedes ve Erdoğan'la fotoğraf çektirdiği görülürken, ajansın "Hakkımızda" bölümünde de yer alan o isimlerin bazı paylaşımları şöyle:

Kalyon Ajans’tan bir diğer isim Bilal Aslanoğlu. Etkinlik organizatörü. Ve tabii Reis ve tabii yat ve tabii Mercedes. #AkpÇocukları pic.twitter.com/q5XBZNDDNQ — AKP Çocukları (@AkpCocuklari) November 27, 2019

NEDİR BU KALYON AJANS?

AKP'li "gençlerin" yatlar, villalar ve lüks araçlarla şov yapmasını sağlayan Kalyon Ajans, kuruluşundan kısa süre sonra 500'den fazla projeye imza attı.

Ajans'ın imza attığı projelerin neredeyse tamamı AKP'nin devlet destekli vakıf ve derneklerinin işleriyle, bizzat devlet kurumlarının işleri.

Ajansın "referanslarımız" bölümünde yer alan bazı kurumlar şöyle:

Cumhurbaşkanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

THY

TÜGVA

Diyanet

Hak-iŞ

ÖNDER

TÜRGEV

Ensar Vakfı

Çakarlı arabalarla geziyor, protokol araçlarıyla dolaşıyorlar - Kalyon Ajans #AkpÇocukları pic.twitter.com/8HnuMTEKsu — AKP Çocukları (@AkpCocuklari) November 27, 2019

SEDAT PEKER'LE FOTOĞRAFLAR

Ajans çalışanlarının bir diğer ortak özelliği tıpkı Erdoğan'la olduğu gibi Sedat Peker'le de çok sayıda fotoğraflarının olması.

ORTAK 'HOBİ': SİLAHLAR

"AKP Çocukları" adlı hesabın Kalyon çalışanlarına ilişkin ortaya koyduğu diğer bir "ortak" iş ise silaha olan hayranlık ve atış talimleri.

O talimlerden bir paylaşım şu şekilde: