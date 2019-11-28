AKP’nin şımarık çocukları hesaplarını kapatıp kaçtı

Kamu kaynaklarıyla zenginleşen Kalyon Ajans’ın AKP’li gençleri, Erdoğan’la verdikleri pozları ve lüks hayatlarını sergiledikleri fotoğrafların haber olmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapatıp biyografilerinden ajansın adını sildi.

Lüks içindeki hayatlarını sergiledikleri fotoğraflarının ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte pozlarının haberleşmesinin ardından Kalyon Ajans’ın AKP’li gençleri sosyal medya hesaplarını kapatıp, biyografilerinden ajansın adını silmeye başladı.

AKP’nin vakıflar, dernekler ve hatta doğrudan devlet kaynaklarıyla zengin ettiği şirketlerden biri olan Kalyon Ajans’ın elemanı AKP’li gençlerinin fotoğrafları ‘AKP Çocukları’ adlı sosyal medya hesabından paylaşılmış, soL tarafından da haberleştirilmişti.

Milyonluk yatlarda "şehit güzelleme videoları" çeken Mehmet-Furkan Kaya kardeşlerin Erdoğan'la çekilen fotoğraflarını da paylaşan ‘AKP Çocukları’ adlı hesaptan yapılan açıklamada “Hesaplar kilitlenmiş, biolardan Kalyon Ajans silinmiş. Ne güzel. Ceplerine akıtılan kamu paralarıyla sürdükleri sefayı en azından bir kişinin bile daha az gözüne sokmalarını sağlayabildiysem ne mutlu bana” denildi.