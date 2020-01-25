Erdoğan Malatya'da: Bizler her şeyden önce Müslümanız, kadere inanırız

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin ardından Malatya'da konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremin ardından Malatya'da konuştu. Erdoğan konuşmasında şöyle konuştu:

"Yıkılan yerlerde vatandaşlarımızı bu geçici çadırlardan kurtarıp hemen çelik konstrüksiyonla kalıcı konutlarına alacağız. Bizler her şeyden önce Müslümanız. Kadere inanırız. Sabrımız imanımızın bir gereği. Bu süreci imanınızın gereği olarak bu süreci sabırla atlatıyorsunuz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Yarın sabah Cezayir'de ardından Gambiya, Senegal seyahatlerimiz var. Bu seyahatlerden önce deprem bölgelerimizi dolaşmak istedim."

Erdoğan, Doğanyol'da öğretmenevinin çıkışında yaptığı yaptığı açıklamada, " Zemin etütlerinden sonra inşaatları yapacağız, adımlarımızı süratle atacağız. Görünen bir gerçek var ki zemin etütleri noktasında kesinlikle arkadaşlarımız çalışmalarını yapacaklar. Zemin etütünden sonra inşaat çalışmaları nerede yapılacaksa bu konutları orada yapacağız." dedi.



Erdoğan, "Gerek burada gerek Elazığ'daki ilçelerimizde ağır kayıplarımız oldu. Allah kayıplarımıza rahmet eylesin ve tüm yakınlarına şahsım ve milletim adına sabırlar diliyorum. Arkadaşlarımız adına sabır diliyorum. Elazığ'daki deprem bölgesine ulaştık. Şimdi de sizlerle Doğanyol'da sizlerle beraberiz. 4 kaybımız var. Toplama baktığımız zaman bini aşkın yaralımız var. Yaralılarımızı hastanede ziyaret ettik. Onlara Allah'tan şifalar diliyorum. En kısa zamanda sağlıklarına kavuşurlar. Kaza da kader de imanımızın gereğidir. Bu inançla yaşamımızı farklı kılan adımları atıyoruz. Az önce 5.1 kuvvetinde artçı depremi yaşadık. Demek ki artçı depremler devam ediyor. Yıkılan yerlerle bakanlığımız zemin etütlerini süratle yaptırarak vatandaşlarımızı buradaki çadırlardan kurtarıp kalıcı konutlarına alacağız. Bütün proje çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yapacak ve kısa zamanda bitirerek sahiplerine teslim edilecek." ifadelerini kullandı.

