Erdoğan Elazığ'da: Yıkılanların yerine TOKİ olarak adımlarımızı atacağız

Depremin ardından Elazığ'a giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 yaşındaki Muhabbet Salih Civelek ve annesi Ayşe Civelek'in cenaze töreninde burada yıkılan binaların yerine TOKİ'nin yeni yapılar yapacağını söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin ardından Elazığ'a gitti. Burada depremde yaşamını yitiren 9 yaşındaki Muhabbet Salih Civelek ve annesi Ayşe Civelek'in cenaze törenine katılan Erdoğan, yıkılan binaların yerine TOKİ'nin yeni yapılar yapacağını söyledi.

6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremle şimdiye kadar 22 kişinin öldüğü bölgeye vara Erdoğan, Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan bina enkazın altında kalarak yaşamını yitiren 9 yaşındaki Muhabbet Salih Civelek ve annesi Ayşe Civelek'in cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından konuşan Erdoğan "Az önce Diyanet İşleri Başkanımız bunu kıyametin bir tefsiri olarak, yani insanın ölümünün bir küçük kıyamet olduğunu bilenlerdeniz. Ama bu kardeşlerimiz inanıyorum ki rabbimin cennet müjdesine kavuşanlardan. Biz devlet, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar yapıyoruz, yapacağız. Bütün bu enkazlardaki çalışmalarımız devam edecek. Bu enkazları kaldırarak bir diğer taraftan da gerek köylerdeki gerek mahallelerdeki yıkılanların yerine TOKİ olarak adımlarımızı atacağız, yapılması gerekenleri yapacağız, kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız." dedi ve "Hiç dedikodulara kulak asmayın." sözlerini ekledi.

'KADER-İ İLAHİ, 22 ÖLÜMÜZ VAR'

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Erdoğan, "Meclis Başkanı'mız, Savunma Bakanımız, şahsım, Genel Başkan Yardımcılarım, hep beraber buradayız. Yapılan çalışmalarla çok sayıda insanımızı enkaz altından çıkarmış bulunuyoruz. Kader-i ilahi, 22 ölümüz var, Allah rahmet eylesin. 1000'i aşkın yaralımız var, bunlar da hastanelerde. Durumu ağır olan hasta sayımız çok az, onlarla ilgili çalışmalarımızda hastanelerde yapılıyor. Şu anda gördüğünüz gibi enkazlardaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Arkadaşlarımız aldıkları ses üzerine gidiyorlar. Köpeklerle, teknik cihazlarla bu çalışmaları sürdürüyorlar. İnşallah da sonuna kadar da bu gayretle devam edilecek. Bakan arkadaşlarımız takipçisi olacaklar, devletimiz bütün imkanlarını bütün kurumlarıyla birlikte sürdürecek. İnşallah ama yaralı ama canlı insanlarımıza ulaşma gayreti içindeyiz. Ölenlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum." sözlerini kullandı.



'YOK PARA TOPLAMAYDI ŞUYDU BUYDU, DEVLETİMİZİN BU NOKTADA BİR İHTİYACI YOK'

Erdoğan, "Yok para toplamaydı şuydu buydu, devletimizin bu noktada bir ihtiyacı yok, fırsatçılara kapı aralamayalım" derken, şu ifadeleri kullandı:

"Milletçe ortaya koyduğumuz dayanışmaya teşekkür ediyorum. Bu tür zamanlarda bazıları fırsat kollamaya kalkar, bu fırsatçılara kapı aralamayalım. Öyle yok para toplamaydı şuydu buydu, devletimizin bu noktada bir ihtiyacı yok. Birileri illa yardım yapacaksa bunların kurumları bellidir, AFAD'la bilemediniz Kızılay'la yapılır. Bu fırsatçılara da fırsat vermeyelim, adımlarımızı buna göre atalım diyoruz. Ölen kardeşlerimin ailelerine sabırlar diliyorum, gösterdiğiniz ilgi sebebiyle teşekkür ediyorum."