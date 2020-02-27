Emekli generalden 'İdlib' uyarısı: 'TSK büyük kayıp verir, kayıpların altından kimse kalkmaz'

Emekli Tuğgeneral Ali Er, Türkiye'nin yapmaya hazırlandığı 'İdlib' operasyonu konusunda 'Anlaşma dışında bir harekatı başlatmak Türkiye için yıkıcı etkilere neden olabilir' uyarısında bulundu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün yaptığı grup konuşmasında İdlib’e yönelik operasyon için “Şu anda en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor oluşumuzdur. İnşallah yakında buna da bir hal çaresi bulacağız” demişti.

Erdoğan’ın bu sözlerini değerlendiren Emekli Tuğgeneral Ali Er, Rusya’nın hava sahasını Türkiye’ye açmasının söz konusu olmayacağını söyledi.

Bidebunuizle yayınında Yavuz Oğhan’ın sorularını yanıtlayan Ali Er, “Rusya’nın hava sahasını açması söz konusu değildir. Açmaya niyeti olsaydı TSK unsurlarına yönelik hava saldırıları olmazdı. Çok net bir mesajdı o saldırılar. Rusya’nın bundan sonra Türkiye’yi orada istemediği çok açık. Zaten başından bu yana satranç tahtasında bütün hamleleri atan Putin oldu. Trump da burada yaya kaldı” dedi.

‘SARIKAMIŞ’ HATIRLATMASI

Rusya’nın hava sahasını açmadan yeni bir harekata yönelmenin risklerine dikkat çekten Ali Er, “Fırtına obüslerinden oluşan çok büyük bir muharebe paketi gönderildi bölgeye ama bu muharebe paketinin gücünü askeri hedeflerine yöneltebilmesi için hava desteğine ihtiyacı var. Bu olmazsa olmaz, TSK büyük kayıp verir. Bu kayıpların altından kimse kalkmaz. Türk halkı yeni bir Sarıkamış yaşar” dedi.

'YIKICI ETKİSİ OLUR'

“Bu mağlubiyetler imparatorluğu yıkmıştır. İdlib’de bu kadar büyük bir bilek güreşine girmek karşılıklı anlaşma dışında bir harekatı başlatmak Türkiye için yıkıcı etkilere neden olabilir. Bu kadar ciddi, tehlikeli bir durum” diyen Er, Türkiye’nin sürecinden başından beri girdiği “Esad gitsin, Rejim gitsin” saplantısından kurtulunması gerektiğini söyledi.