Erdoğan 'Putin 5 Mart'ta geliyor' dedi, Kremlin yalanladı

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 5 Mart'ta İstanbul'da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme planının henüz bulunmadığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, olası Putin-Erdoğan görüşmesine dair açıklamada bulundu.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in planlarında 5 Mart'ta İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yapılmasının henüz bulunmadığını söyledi.

Peskov, iki gün önce Putin ile Erdoğan arasında ikili bir görüşme üzerinde konuşulmadığını, İdlib konulu çok taraflı görüşmelere yönelik hazırlıkların sürdüğünü söylemişti.

Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "5 Mart itibarıyla, yeri büyük ihtimalle İstanbul olacak. İkili, dörtlü meselesini görüşmelerle devam ettireceğiz" demişti.