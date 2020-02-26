Kremlin'den İdlib açıklaması: Üçlü zirvenin tarihi ve yerine ilişkin bir netlik yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Türkiye ve İran arasında Suriye konulu olası bir zirvenin nerede ve ne zaman gerçekleştirileceği konusunun henüz netlik kazanmadığını, liderlerin programında ayarlama yapılması için görüşüldüğünü söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasında olası bir zirvenin tarihi ve yerine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sputnik'in aktardığına göre Peskov, “Liderlerin programında ayarlama yapılması konusunda diplomatik kanallar üzerinden görüşmeler sürüyor” dedi. Peskov, İran’daki koronavirüs salgını nedeniyle zirvenin Tahran’da gerçekleştirilmesinin ne kadar mümkün olduğuna dair bir şey söyleyemeyeceğini belirtti. Peskov, ayrıca Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya’nın katılımıyla Suriye konulu bir zirve gerçekleştirilmesi ihtimali konusunda da yeni bir detay olmadığını ekledi. İLGİLİ HABER Rusya'dan 'Erdoğan-Putin' görüşmesi açıklaması: Henüz bir karar alınmadı