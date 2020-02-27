SANA: Cihatçılar Serakib'i almış gibi göstermek için bölgeye sızıp fotoğraf çekti

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın muhabiri, TSK destekli cihatçıların İdlib'e bağlı Serakib'i kontrol altına aldığı iddialarını yalanladı.
Muhabir, kente saldırı düzenleyen cihatçılardan küçük bir grubun bölgeye sızdığını ve medyaya "bölgeyi ele geçirdikleri" süsü vermek amacıyla fotoğraf çektiğini belirtti.
Muhabir, söz konusu grubun girdiği bölgenin Suriye Ordusu tarafından temizlendiğini söyledi.
Reuters haber ajansı, bu sabah İdlib'e bağlı Serakib'i TSK destekli cihatçıların aldığını duyurmuştu.
Öte yandan, El Mayadeen muhabiri, İdlib'in güney kırsalındaki Suriye Ordusu birliklerinin kuzeybatı Hama kırsalında ilerleyen güçlerle buluşarak birlikte hareket etmeye başladığını kaydetti.