EBA TV'de ilkokul öğrencilerine yönelik animasyonda kafa kesme görüntüleri

Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan eğitim yayınlarının başladığı EBA TV'de ilkokula 4'üncü sınıf öğrencilerine gösterilen Selahaddin Eyyubi animasyonunda kafa kesme ve suikast görüntülerine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan eğitim yayınlarının başladığı EBA TV'de ortaokul öğrencilerine gösterilen idam sahnesinin ardından ilkokul öğrencilerine de kafa kesme sahnesi gösterildi.

İlkokul 4’üncü sınıf öğrencileri için gösterilen Selahaddin Eyyubi animasyonunda sahne bütün detaylarıyla verildi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre sahne, Fatımi hükümdarının öldürülmesi anlatılırken gösterildi. Ayrıca yine aynı animasyonda savaş sahnelerine detaylı yer verildi.

MEB’in 4. sınıflara yönelik hazırladığı, uzaktan eğitimlerin ders arasında gösterilen ‘Kilometre taşları’ başlıklı animasyonundaki sahnede Fatımi hükümdarının başı kesilerek öldürülmesinin canlandırıldığı görüntüler yer aldı.

