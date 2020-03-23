AKP'nin uzaktan eğitimi: İlahiler dinletildi, Menderes'in idamı gösterildi

Koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil olmasının ardından uzaktan eğitime geçildi. EBA TV'nin lise kanalında 'ara nağme' diye ilahiler çalındı. Ortaokul kanalında ise Adnan Menderes'in idamı gösterildi.

Okulların bir haftalık tatilinin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Gerekli altyapıyı ulusal ölçekte sağladık" dediği uzaktan eğitim bugün başladı.

Selçuk bu sistem için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) TV haricinde TRT kanallarının da kullanılacağını belirtmiş ve derslerin televizyon üzerinden de takip edilebileceğini açıklamıştı.

Bugün online dersler için sisteme girişte veliler zorluk yaşadı.

LİSE KANALINDA İLAHİ

EBA TV'nin lise kanalını açanlar ise ilahilerle karşılaştı.

"Ara Nağme" denilerek lise öğrencileri için hazırlanan kanalda ilahi söylendi.





EBA TV'nin ortaokul kanalında ise dersin başlamasına 5 dakika kala çocuklara Adnan Menderes belgeseli gösterildi.

Belgeselde Menderes'in idamı da detaylı şekilde işlendi.



