YÖK 'uzaktan eğitim' dedi, Bilgisayar Mühendisleri Odası uyardı

YÖK Başkanı Yekta Saraç 23 Mart'tan itibaren yükseköğretime uzaktan öğretimle devam edileceğini açıkladı. Bilgisayar Mühendisleri Odası ise gerekli hazırlıkları yapmadan bu konuda birkaç gün içerisinde karar alıp uygulamaya başlanacağını söylemenin 'mış' gibi yapmaktan öteye geçemeyeceğine dikkat çekti.

YÖK Başkanı Yekta Saraç bugün "Evde Kal Uzaktan Eğitim Al" etiketi ile Twitter aracılığıyla yaptığı paylaşımda öğrencilere seslenerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süre ara verilen yükseköğretime 23 Mart Pazartesi günü dijital imkanlar ve uzaktan öğretimle devam edileceğini duyurdu. YÖK Başkanı Saraç'ın çağrısına bazı rektörler de "Evde Kal Uzaktan Eğitim Al" etiketiyle destek verdi.

Öte yandan YÖK'ün 18 Mart'ta yayımladığı "Üniversitelerde Verilecek Olan Uzaktan Eğitime İlişkin" açıklamasını değerlendiren Bilgisayar Mühendisleri Odası bu konudaki çalışmaların yapıldığı temel alanlarda dikkat edilmesi gereken noktalara ilişkin görüşlerini açıkladı.

Bilgisayar Mühendisleri Odası 4. Dönem Yönetim Kurulu'nca yapılan açıklamada uzaktan eğitimin, örgün eğitimde yardımcı bir yöntem olması ve doğru uygulanması gerektiği belirtildi.

'MIŞ GİBİ YAPMAKTAN ÖTEYE GEÇMEZ'

İlk kez Aralık 2019’da görülen ve tüm insanlığı tehdit eden bu salgın karşısında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin olanaklı olduğunca yürütülebilme çabasının anlaşılır olduğunu kaydeden Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, "Ancak bu denli kısa sürede, bu konunun bölümlerde yeterince tartışılması sağlanmadan, altyapının yeterli olup olmadığı ayrıntıyla incelenmeden, gerekli sınamalar yapılmadan, akademisyenlerin uzaktan eğitime yönelik ders içeriği hazırlıklarını yapmasına olanak verilmeden, ölçme-değerlendirme adımında sorunlar olabilecekken birkaç gün içerisinde karar alıp uygulamaya başlanacağını söylemek 'mış' gibi yapmaktan öteye geçemez" açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamada "Bu ara dönemde sağlıklı olan, uzaktan eğitim uygulamasının eğitim ve öğretime yardımcı olabilecek bir yöntem olduğunu öngörmek ve her üniversitenin, fakültenin ve hatta bölümün süreci kendi özerkliğinde yürütmesine izin vermektir. Şunu da belirtmek isteriz ki salgının her geçen gün daha büyük tehlikelere yol açtığı bir dönemde 'önce insan' diyerek üniversite personelinin üniversitelerde, iş ortamlarında bulunma zorunluluğu olmamalıdır. Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak kendi meslek alanlarımıza giren bölümlerde görev yapan akademik personel ve öğrenim gören mühendislik öğrencileri başta olmak üzere diğer pek çok meslek dalını etkileyen uzaktan eğitim uygulamasının, yalnızca yüz yüze eğitime yardımcı bir yöntem olarak değerlendirilmesi gereğini vurgulayarak kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

Açıklamada YÖK'ün uzaktan eğitimle ilgili açıklamasına ilişkin şu değerlendirmelere yer verildi:

"Mühendislik eğitiminde uygulama eğitimi ve laboratuvar çalışmaları çok önemli bir yere sahiptir.

Tüm alanlarda uzaktan eğitim yapma olanağı sağlayan mevzuat değişikliğinde şöyle denmektedir: 'Uygulama çalışmaları için doğru zamanda sıkıştırılmış takvim programı uygulanması planlanmıştır.'

Uygulama eğitimlerinin, uzaktan öğretim sürecinde verilecek olan kuramsal (teorik) derslerle eşzamanlı olarak yürütülmemesi birçok sorunu da beraberinde getirecektir. Öğrenme sürecinde kuramsal (teorik) bilginin arkasında uygulama desteğinin olmaması, bu konuların öğrenciler tarafından yeterince anlaşılmamasına ve kavranamamasına neden olacaktır. Ayrıca, sonradan oluşturulacak sıkışık bir takvim iş yükü dağılımı ve insan kaynağı problemlerinin yanında birçok bölümün ortak kullandığı laboratuvarların uygunluk sorunlarına da yol açacaktır. Öte yandan öğrenciler üniversitelere döndüklerinde aradan geçen sürenin ardından uygulamaların anlaşılması için teorinin yeniden verilmesi gereği de doğacaktır.

Uzaktan eğitimde altyapı, bu altyapıyı kuracak ve kullanacak insan kaynağı, bu altyapıyla sunulacak hizmet ve içerikler çok önemli bileşenlerdir.

Açıklamada, altyapı konusunda üniversitelerin geribildirimlerinin değerlendirildiği, 123 üniversitede UZEM (Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi) bulunduğu, altyapı eksiği olan üniversitelerin gereksinimlerinin de YÖK’ün eşgüdümüyle diğer üniversitelerle işbirliği içerisinde giderileceği belirtilmiştir.

Üniversitelerimizdeki altyapı ve sistemler, uzaktan eğitimin ne kadarlık bir parçasını kaldırabilecek güce sahiptir? Gerekli sınamalar ve çalışmalar bu denli kısa süre içerisinde yapılabilmiş midir? Böyle bir işleyişte, altyapıların son durumu, yeterliliği, kullanıcı sayısı vb. sınanmalı, içeriklerin hazırlanması için yeterli süre tanınmalıdır. Ayrıca bölümler, bu süreci var olan altyapı ve sistemlerini kullanarak devam ettirmeli ve ders içeriklerini, öğretim üyelerinin uygun gördüğü biçimde öğrencilere ulaştırmalıdır.

Ortak dersler yalnızca içeriğe destek olmak ve çeşitliliği artırmak amacıyla sunulmalıdır. Öğrenciler, ortak derslerden sorumlu tutulmamalıdır.

Açıklamada, içeriğe destek olmak ve bu alanda çeşitliliği artırmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi ve TRT ile işbirliği yapılacağı ve ortak dersler yayımlanacağı belirtilmiştir.

Ülkemizde yüzlerce üniversite, bu üniversitelerde yüzlerce aynı unvanla öğrenci mezun eden bölüm bulunmaktadır. Her bölüm, akademik kadrosunun sayıca ve nitelikçe çeşitliliği ile akademik takvim için öğretim planlarını ve haftalık ders planlarını uygulamaya gayret göstermektedir.

Bu salgın, üniversitelerimizde 2019-2020 yılı Bahar dönemi başladıktan yaklaşık 5-6 hafta sonra ortaya çıkmıştır. Üniversitelerdeki benzer bölümlerde dersler farklı düzeylerdedir; ayrıca her ders için öğretim üyesinin oluşturduğu haftalık ders planlarında da farklılıklar görülebilir. Dolayısıyla ortak yayınlardaki içerikler öğrencilere yalnızca destek olmak ve çeşitliliği artırmak amacıyla sunulmalı; öğrenciler, ortak derslerin içeriklerinden sorumlu tutulmamalıdır.

Ulusal kapsamda bir uzaktan eğitim uygulaması yaşama geçirilirken kullanılacak teknolojik ürün önemlidir.

Açıklamada, üniversitelerin eşzamanlı ya da eşzamanlı olmaksızın uzaktan eğitim yöntemlerini kullanabilecekleri belirtilmiştir. Bu yöntemler belirlenirken kullanılacak teknolojik ürünler, bölümlerlerdeki öğretim elemanlarının sahip oldukları yetkinlikler çerçevesinde özgürce seçilebilmelidir."