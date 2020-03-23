RTÜK üyesinden çocuklara Menderes'in idam görüntülerinin izletilmesi tepki: Açıkça suçtur

RTÜK üyesi İlhan Taşçı bugün başlayan uzaktan eğitim sisteminin yayınlandığı TRT EbaTV'de ortaokul öğrencilerine Adnan Menderes'in idam görüntülerinin izletilmesinin açıkça suç olduğunu belirtti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP'li üyesi İlhan Taşçı bugün başlayan uzaktan eğitim sisteminin yayınlandığı TRT EbaTV'de ortaokul öğrencilerine Adnan Menderes'in idam görüntülerinin izletilmesine tepki gösterdi.

'BU SUÇ YAYINDA SORUMLULUĞU OLAN HERKESİ BAĞLAR'

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Taşçı, "Corona virüsü nedeniyle bugün başlayan uzaktan eğitim sisteminin yayınlandığı TRT EbaTV’nin ortaokul öğrencilerine Adnan Menderes’in idam görüntülerinin izletilmesi açıkça suçtur! Bu suç, TRT Genel Müdürü başta olmak üzere yayında sorumluluğu bulunan herkesi bağlar" dedi.

1- Corona virüsü nedeniyle bugün başlayan uzaktan eğitim sisteminin yayınlandığı TRT EbaTV’nin ortaokul öğrencilerine Adnan Menderes’in idam görüntülerinin izletilmesi açıkça suçtur! Bu suç, TRT Genel Müdürü başta olmak üzere yayında sorumluluğu bulunan herkesi bağlar. — İlhan Taşcı (@ilhantasci) March 23, 2020

Taşçı açıklamasında şunları kaydetti:

"TRT’nin çocukların sırf ders için ekran başına geçtiği ders yayını 'arasına propaganda' iliştirilmesi RTÜK Yasası’nın 8. Maddesinin 2. Fıkrasında tanımlanan suç ile de birebir örtüşmektedir. Bu yayının çocukların zihinsel gelişimine zarar vereceği açıktır! RTÜK Yasası 'Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin zihinsel gelişimine zarar verebilecek türde' yayınların ekranlarda yer alamayacağını hüküm altına almaktadır. TRT'nin yayını ise yasanın bu hükmünün açıkça ihlal edilmesidir."

'ÜST KURUL GÜNDEMİNE GELMELİ'

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in duraksamadan bu yayınla ilgili İzleme Dairesi'nin değerlendirme raporu hazırlaması talimatını vermesi gerektiğini belirten Taşçı "RTÜK Başkanı, hazırlanacak bu raporu da yasanın kendisine verdiği yetkiyle Üst Kurul gündemine getirmelidir" dedi.

Taşçı "Bu yayın nedeniyle TRT Genel Müdürü İbrahim Eren başta olmak üzere ilgililer hukuken sorumlu, olağanüstü günler yaşadığımız şu günlerde vicdanen de sorunludurlar! Halkın parasıyla yayın yapabilen TRT'yi siyasi propaganda ekranına dönüştürenleri kamuoyunun dikkatine sunuyorum" mesajını paylaştı.

