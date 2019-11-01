Doğu illerinde okullaşma oranı düşüyor

Batı illerinin büyük bölümünde ortaöğretimde yüzde 90’ın üzerinde okullaşma oranı yakalanırken doğuda bu oran yüzde 50’lere kadar düştü. Muş’ta lise çağındaki her 100 çocuktan 49’u, Ağrı’da ise her 100 çocuktan 47’si okul dışında kaldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi istatistiklerine göre, eğitime erişimde Türkiye’nin batısı ve doğusu arasındaki makas iyice açıldı. İstanbul’da lise çağında olan her 100 çocuktan 87’si okullaşırken bu sayı Muş’ta 51’e kadar düştü.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, bakanlığın 2018 yılına ilişkin okullaşma istatistikleri, eğitimdeki olumsuz tabloyu bir kez daha ortaya koydu. Özellikle lise çağındaki net okullaşma oranına göre, Türkiye’de eğitime erişimde bölgesel farklılıklar çarpıcı boyuta ulaştı. İstanbul’da yüzde 87, Ankara’da yüzde 92, İzmir’de yüzde 88 olan ortaöğretimde net okullaşma oranı, Ağrı’da yüzde 53, Bitlis’te yüzde 61, Kars’ta ise yüzde 68’e kadar indi.

Türkiye’nin 2017-2018 eğitim öğretim döneminde ortaöğretimdeki okullaşma oran da yüzde 83,58 oldu. Lise çağındaki her 100 çocuktan 83’ünün okula gidebildiği ülkemizde, ortaöğretimde yüzde 100 okullaşmanın sağlanabildiği tek ilin Rize olduğu bildirildi. Bolu, yüzde 98,94 ile en yüksek okullaşmanın sağlandığı ikinci il olurken Isparta yüzde 98,93 ile üçüncü sırada yer aldı.

DOĞUYA GİTTİKÇE ORANLAR AZALDI

Ortaöğretimdeki okullaşma oranı, Türkiye’nin doğusuna doğru giderek azaldı. 2017-2018 eğitim öğretim döneminde ortaokul kademesinde yüzde 94,31 okullaşma oranını yakalayan Bitlis’in lise kademesindeki okullaşma oranı ise yüzde 61,46’da kaldı.

Türkiye’de ortaöğretim kademesinde en düşük okullaşma Muş’ta yaşandı. Muş’un lise kademesindeki okullaşma oranı yüzde 51 oldu. Resmi verilere göre, Muş’ta ortaokulu tamamlayan her 100 çocuktan 40’ı liseye devam etmedi. Erzurum, Kars, Iğdır, Van ve Şırnak’ın ortaöğretimdeki okullaşma oranları sırası ile yüzde 74, yüzde 68, yüzde 75, yüzde 61 ve yüzde 62 olarak gerçekleşti.

'EŞİTSİZLİK DERİNLEŞİYOR'

Habere göre, eğitimin yükünün velilerin sırtına yüklendiğini belirten Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Bölgeler arası eşitsizlik bu nedenle ülkenin temel gerçeği haline geldi” dedi. Örgün eğitimde olması gereken 1.5 milyon öğrencinin örgün eğitimin dışına çıktığını anımsatan Aydoğan, “Eşitsizlik her geçen yıl derinleşerek devam ediyor” diye konuştu.

Meclis'e sunulan 2020 Bütçe Teklifi ile eğitim yatırımları için ayrılan ödeneğin önceki yıllara göre azaldığını anlatan Aydoğan, “Her fırsatta eğitime en çok payı kendilerinin ayırdığını iddia eden AKP’nin iktidar olduğu dönemlerde eğitim bütçesinin milli gelire oranı OECD ortalamasının çok altında kaldı” dedi.