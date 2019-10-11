Gerici dernek öğrencilere MEB onayıyla 'seminer' verecek

MEB, öğrencilere yönelik harem selamlık etkinlikler düzenleyen ve Nur Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Siverek Öğrenci Derneği ile iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma ile dernek, ‘uygun görülen yer ve zamanda’ öğrencilere yönelik ‘manevi içerikli’ seminerler düzenleyebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) dini vakıf ve derneklerle imzaladığı iş birliği anlaşmalarına bir yenisi daha eklendi.

BirGün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre, Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Siverek Öğrenci Derneği ile işbirliği protokolü imzaladı. Yaz okulunun kapanış töreninde küçük yaştaki erkek öğrencileri takke, kız öğrencilere ise türban ile sahneye çıkartan vakfa, protokol ile "Uygun görülen yerlerde öğrencilere yönelik seminerler düzenleme" yetkisi verildi.

Protokol kapsamında yapılacak bilimsel, sportif ve kültürel etkinliklerin düzenleneceği yerlerin de, Siverek Öğrenci Derneği tarafından belirleneceği belirtildi.

Habere göre, lise öğrencilerine, "Müslüman’ın sosyal medyada nasıl hareket etmesi gerektiğini" anlatan derneğin, protokol ile okullara fiili olarak girmesine de olanak sağlandı. Derneğin, okulların ve gençlik merkezinin laboratuvar, kütüphane, konferans salonu, spor salonu gibi tesislerinden yararlanabileceği belirtildi.

'AHLAKİ' KONULARDA BİLGİLENDİRME YAPACAKLAR

Siverek Öğrenci Derneği’ne protokol çerçevesinde verilen görevler, protokol metninde, "Ortaokullarda, liselerde ve pansiyonlarda öğrencilere yönelik değerler eğitime ile ilgili seminer yapmak", "Ortaokul ve lise öğrencilerine uygun görülen yer ve zamanda bilimsel, kültürel ve sportif alanlarda danışmanlık yapmak", "Okullarda öğrencilere yönelik panolar oluşturulup, manevi ve ahlaki konularda bilgilendirme çalışmaları yapmak" olarak sıralandı.

MÜSLÜMAN KARDEŞLER'İN KURUCUSUNUN FOTOĞRAFLARI ASILI

Siverek Öğrenci Derneği, Davet ve Kardeşlik Vakfı bünyesinde faaliyet gösteriyor. Öğrencilere yönelik çok sayıda etkinlik düzenleyen vakfın internet sitesinin, "Hakkımızda" bölümünde, “Siverek-Der içinde bulunduğu toplumun kalbine akıp, onu Kuran’la dirilten bir ruhtur. İslam’ı gerçek anlamda yaşamak ve yaşatmak için yola koyulan bir dernektir” sözleri yer alıyor. Dernek, ilköğretim öğrencilerine yönelik, "İslam terbiyesi" konulu dersler de düzenliyor.

Habere göre, Müslüman Kardeşler’in kurucusu Hasan El-Benna’nın fotoğrafları, derneğin Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan aldığı ödenek ile kurduğu kafenin duvarlarını süslüyor.