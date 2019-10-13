Bilal Erdoğan'ın vakfı okullarda kulüp kuracak!

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullara gönderdiği resmi yazıda, TÜGVA ile imzalanan protokol gereğince okullarda 'Medeniyet ve Değerler Kulübü'nün kurulmasını ve bir kadın bir de erkek öğretmenin danışman olarak görevlendirilmesini istedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) kurumlar tarafından desteklenmeye devam ediyor.

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullara gönderdiği resmi yazıda, TÜGVA ile imzalanan protokol gereğince okullarda "Medeniyet ve Değerler Kulübü"nün kurulmasını ve bir kadın bir de erkek öğretmenin danışman olarak görevlendirilmesini istedi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, okullara 9 Ekim 2019 tarihinde gönderilen resmi yazıda, “İlgili (a) protokol gereği; ilçemizde eğitim veren resmi liselerde 2019-200 eğitim-öğretim yılında 'Medeniyet ve Değerler Kulübü' kurulması, bir bayan ve bir erkek öğretmenin danışman olarak görevlendirilmesine dair TÜGVA’nın yazısı ektedir. Gereğini arz ederim” sözleri yer aldı.

SÜRESİZ PROTOKOL VAR

Habere göre, TÜGVA’nın Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Aralık 2016’da imzaladığı protokolde, vakıf ile “koordineli” çalışma sözü verildi. MEB ile TÜGVA arasındaki protokol, bütün bakanlık genel müdürlerine de imzalatıldı. Faaliyetlerde öğretmen görevlendirme seçimine de TÜGVA’yı ortak eden bakanlık, seminer ve etkinlikler için okul konferans salonlarının, sınıfların, dersliklerin, atölye ve laboratuvarların hazır halde bulundurma yükümlülüğüne de imza attı.

TÜGVA’nın geniş kapsamlı protokol kapsamında okullarda ve kurum dışında öğrencilere yönelik kurslar düzenleyebilmesinin de önü açıldı. Bakanlık okul dışı etkinliklere katılacak istekli velilerinden yazılı izin dilekçesi alma sözü verdi. Ayrıca bütün ortaokullarda ve imam hatip ortaokullarında “Medeniyet ve Değerler Kulübü”, liselerde de “Medeniyet ve Düşünce Kulübü” kurulması planlandı. Protokolde TÜGVA’nın “medeniyet ve değerlerimize uygun” olarak “kültür ve medeniyet” seminerlerinin düzenleneceği, program içeriği ve yerinin ise vakıf tarafından belirleneceği belirtildi.

PROTOKOL YENİLENMESE BİLE DEVAM EDEBİLECEK

Protokolün 12. maddesinde “beş yıl geçerli” denilse de bir sonraki cümlede, “Protokolün süresi bitiminde yenilenmediği takdirde tekrar 5 yıl devam eder” maddesi yer aldı. TÜGVA’nın sitesinde de MEB’in logosu “partnerlerimiz” başlığı altında bulunuyor.