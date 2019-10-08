Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘güvenli bölge’ açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Türkiye'nin 'güvenli bölge'yi hayata geçirmekte kararlı olduğunu belirterek bu suretle 'Suriye’nin toprak bütünlüğü ile birliğine dönük ciddi bir tehdidin de ortadan kaldırılacağı' iddiasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “güvenli bölge”ye ilişkin yaptığı açıklamada “Suriye’den kaynaklanan her türlü terör tehdidine karşı milli güvenliğimizin gerektirdiği tedbirleri almak, uluslararası hukuka dayanan en temel hakkımızdır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'un “Fırat’ın Doğusunda Tesis Edilecek Güvenli Bölgeye İlişkin Bazı Yabancı Yetkililerin Beyanları Hakkındaki Soruya Cevabı” olarak yayımlanan açıklamasında, sözkonusu “tedbirlerin” bugüne kadar ABD ile ortaklaşa hayata geçirilmek istendiği ancak ABD makamlarının vaatleri yerine getirmediği belirtilerek şöyle denildi:

“Süreç içinde ABD güvenlik bürokrasisi, Fırat’ın doğusunu işgali altında tutan PYD/YPG terör örgütüyle angajmanına son vermek bir yana, bunu artırmış ve ülkemizle mevcut Müttefik ilişkisine aykırı bir yaklaşım sergilemiştir. Türkiye, uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak, terörün her türlüsüyle mücadele konusunda kararlıdır. Sınırlarımıza mücavir Suriye topraklarında, DEAŞ’ın ruh ikizi olan ve ülkemiz ve insanlarımızın yanısıra, Suriye halkına yönelik insanlığa karşı suçlarla müsemma PYD/YPG/PKK terör örgütünün palazlanmasına ve oldubittiler yaratmasına seyirci kalınamaz.”

Aksoy açıklamasında “Türkiye, Fırat’ın doğusunu teröristlerden temizleyerek kendi bekasını ve güvenliğini korumak, ayrıca, Suriye’nin huzur, barış ve istikrarını sağlamak amacıyla güvenli bölgeyi hayata geçirmekte kararlıdır. Bu suretle, bölgede Suriye’nin toprak bütünlüğü ile birliğine dönük ciddi bir tehdit de ortadan kaldırılacak ve gelecekte DEAŞ ve benzeri bir sorunun nüksetmemesi için güçlü bir zemin tesis edilecektir. Tüm bu hususlar, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ABD Başkanı Trump’a 6 Ekim tarihinde yapılan telefon görüşmesinde bir kez daha vurgulanmıştır” dedi.

