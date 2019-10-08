ABD Başkanı Trump, Suriye'nin kuzeydoğusunda 50 ABD askeri olduğunu söyleyerek 'Başlarına kötü bir şey gelmesini istemiyorum ve bunu Erdoğan'a söyledim' dedi. Erdoğan'la iyi ilişkileri olduğunu belirten Trump 'Suriye'de taraf tutmuyorum' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeydoğusunda yaklaşık 50 ABD askeri bulunduğunu belirterek onların başına bir şey gelmemesi konusunda Erdoğan'ı uyardığını söyledi.

Trump Beyaz Saray'da düzenlenen ABD ile Japonya arasındaki ticaret anlaşmasının imza töreninin ardından gazetecilerin Suriye ile ilgili sorularını yanıtladı.

Trump, Türkiye'nin Suriye'ye operasyonu hakkında "O bölgede yalnızca 50 insanımız var, küçük bir kesim, bu 50 kişinin zarar görmesini, öldürülmesini istemiyorum, insanlarımızın başına kötü bir şey gelmesini istemiyorum ve bunu Başkan Erdoğan'a söyledim" dedi.

Trump "Türkiye'ye, insani olduğunu düşündüğümüzün dışında herhangi bir şey yaparsa son derece kıran girmiş bir ekonominin gazabına uğrayabileceklerini de söyledim" diye konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi ilişkileri olduğunu söyleyen Trump "Suriye'de taraf tutmuyorum" dedi.