ABD Savunma Bakanı, ‘Operasyonu desteklemiyoruz’ paylaşımını sildi

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye’nin Suriye’ye operasyonunu desteklemediklerine yönelik bakanlık açıklamasını Twitter hesabından paylaştı. Daha sonra paylaşımını sildi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Pentagon’un Türkiye’nin Suriye’ye operasyonunu desteklemediğine ilişkin açıklamasının yer aldığı Twitter paylaşımını sildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan asker çekme kararının ardından Türkiye’nin bölgeye askeri operasyon başlatması beklenirken, Pentagon geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine operasyonunu desteklemiyoruz, içinde yer almayacağız” demişti.



ABD Savunma Bakanı Mark Esper de Twitter üzerinden bakanlığın açıklamasının "Bakanlık, Suriye'nin kuzeydoğusuna bir Türk operasyonunu desteklemiyor. Türkiye'ye, bölgeye ve ötesine olası eylemlerin istikrarsızlaştırıcı sonuçlarını hatırlatmak için diğer NATO müttefikleri ve koalisyon ortaklarımızla birlikte çalışacağız” bölümünü paylaşmıştı.

Foreign Policy dergisi muhabiri Robbia Gramer, Esper’in bu açıklamasını daha sonra sildiğine dikkat çekti. Öte yandan Pentagon’un açıklaması hâlâ bakanlığın internet sitesinde yer alıyor.