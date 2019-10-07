Pentagon: Türkiye’nin operasyonunu desteklemiyoruz

ABD Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine harekatını desteklemediklerini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine olası operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman tarafından yapılan açıklamada “Suriye’nin kuzeyinde bir Türk harekatını desteklemiyoruz” denildi.

Açıklamada “Olası eylemlerinin -Başkanın da yaptığı gibi- Türkiye’ye Kuzey Suriye'de bir Türk harekatını desteklemediğimizi açıkça bildirdi. ABD Silahlı Kuvvetleri böyle bir operasyonu desteklemeyecek ve içinde yer almayacak. Bakanlığımız ile Türk ordusu arasındaki görüşmelerde bölgenin güvenliği için en iyi yolun koordinasyon ve işbirliği olduğunu sürekli olarak vurguladık” dedi.

Açıklamada "Bakan Esper ile Genelkurmay Başkanı Milley Türk mevkidaşlarına tek taraflı adımın Türkiye için riskler yarattığını tekrarladı. Başkanın da ifade ettiği gibi, ABD liderliğindeki operasyonda yakalanan ve yenilen binlerce IŞİD savaşçısından Avrupa ülkeleri ve diğerleriyle birlikte Türkiye sorumlu olacak" denildi.

Açıklamada ayrıca "Türkiye'nin olası eylemlerinin Türkiye'ye, bölgeye ve ötesine yönelik istikrarsızlaştırıcı sonuçlara yol açabileceğini anlatmaya diğer NATO müttefiklerimizle ve koalisyon ortaklarımızla devam edeceğiz” denildi.

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