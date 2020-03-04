Çelik nakış işçileri Zara önünde eylemlerine devam ediyor

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve Zara, Bershka gibi Inditex grubu markalarına üretim yapan Çelik Nakış işçilerinin eylemleri sürüyor. Üniteks ve Cu Tekstil gibi firmalarla çalışan işçiler Forum Bornova AVM’deki Zara mağazası önüne gelerek, 'Bol ışıklı, çok pahalı, bol emek sömürüsünün olduğu bu mağazaların önünde bizi görmeye alışsınlar. Haklarımız ödenmediği koşulda bütün mağazaların önünde sesimizi duyurmaya devam edeceğiz' dedi.

İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan, Üniteks ve Cu Tekstil gibi firmalarla çalışan, üretimlerinin önemli bölümünü Zara, Bershka gibi Inditex grubu markalarına yapan Çelik Nakış işçileri, Patronların Ensesindeyiz Ağı ile birlikte dün Hilltown AVM’de bulunan Zara mağazası önünde eylemlerine başlamıştı.

İşçiler Forum Bornova AVM’deki Zara mağazasının önünde eylemlerini sürdürdü.

Baskı ve nakış olmak üzere iki bölümde üretim yapan fabrikanın baskı bölümünde çalışan işçiler haklarının önemli bölümünü elde etmişti. Hakkını alamayan nakış bölümü işçileri eylemlerine Zara mağazaları önünde devam ettirme kararı almıştı. Aldıkları karar doğrultusunda önceki gün Karşıyaka’da bulunan Hilltown AVM’deki ZARA mağazasının önünde eylem gerçekleştiren işçiler dün de Forum Bornova AVM’deki Zara mağazasının önünde eylem gerçekleştirdi.

Çevreden geçen yurttaşlar da işçilerin eylemine destek verdi.

Emniyet ile AVM güvenlik görevlilerinin engellemelerine rağmen eylemlerini sürdüren işçiler, “Bol ışıklı, çok pahalı, bol emek sömürüsünün olduğu bu mağazaların önünde bizi görmeye alışsınlar. Haklarımız ödenmediği koşulda bütün mağazaların önünde sesimizi duyurmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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