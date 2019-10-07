Çavuşoğlu: Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından 'Suriye’deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz' açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den yapılan harekat açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye’deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye’ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız" dedi.