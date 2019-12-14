Bu yıl 4 milyon kişi elektrik ve doğalgaz faturasını ödeyemedi

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, 2019 yılının 9 aylık döneminde 3 milyon 365 bin 784 kişi hakkında elektrik faturasını, 710.364 kişi hakkında da doğalgaz faturasını ödeyemediği için işlem yapıldığını açıkladı.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş’ın soru önergesine verdiği yanıtta elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemeyen aboneler hakkında açıklamada bulundu.

Dönmez, soru önergesine verdiği yanıtta 2019 yılının 9 aylık döneminde elektrik faturasını ödeyemediği için 3 milyon 365 bin 784 kişi hakkında işlem yapıldığını söyledi.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan zamlara değindi. Demirtaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na “Kış, aylarında da elektrik ve doğalgaza zam yapılacak mı?” diye sordu.

CHP’li Demirtaş, Bakan Fatih Dönmez’den son 1 yıl içinde elektrik ve doğalgaz borcunu ödeyemeyen abone sayılarını da açıklamasını istedi.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, “2019 Ocak-2019 Eylül,9 aylık dönemde borcunu ödeyemediği için hakkında işlem yapılan elektrik abone sayısı 3.365.784, doğal gaz abone sayısı 710.364’tür” dedi.