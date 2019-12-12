TKP: Bu düzene mahkum değiliz, sosyalizm mümkün!

TKP'nin Sesi'nde Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in 'doğalgaz olması gerekenden yüzde 59 daha ucuz' sözleri masaya yatırıldı.

Kriz koşullarında, emek sömürüsüyle servetini arttıran zenginler ile yoksullar arasındaki gelir uçurumu daha da açılıyor.

Son bir yılda yoksulluk sınırı altında yaşayan nüfus, 1 milyonun üzerinde artış gösterdi. Yoksulların sayısı 17 milyona dayandı. Enerji bakanının “olması gerekenden yüzde 59 daha ucuz” dediği doğalgazın fiyatı iki yıl içinde yüzde 64 arttı.

Halkın temel harcama kalemleri her geçen gün artarken yetkililer yaptıkları açıklamalarla adeta halkla dalga geçiyor.

TKP ise halkın sırtından geçinenlerin olmadığı bir ülke için mücadeleye çağırıyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/4W33aB02rZ5SkDcBoFl4UT

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-12-aralik-2019-persembe

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi-12-aralık-2019-perşembe/id1472013604?i=1000459361707&l=tr