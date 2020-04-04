Bağışla 'AK'lanmaya çalışan patronların sicili…

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu 'Biz bize yeteriz' bağış kampanyasına katılan patronların sicili göz dolduruyor. Her yıl milyarlaca lira kâr açıklayan, işçi düşmanlığı haberleriyle gündeme gelen patronlar, aldıkları teşviğin yanında oldukça komik kalan bir parayı 'milli dayanışma' diyerek bağışlamış oldu.

AKP iktidarının memnun kesimi patronlar, yeni koronavirüs koşullarında kendileri için açıklanan 100 milyar liralık teşvik paketini “homurdanmayla” karşılamıştı. Emekçilerin payına kolonyanın düştüğü kararlardan kendileri için çıkan 100 milyar liralık teşviği beğenmeyen patronlar, hızlıca Erdoğan’a bir mektup kaleme almış, kamuoyuna yaptıkları açıklamada ise 100 milyar liralık paketin sadece başlangıç adımı olduğunu umduklarını dile getirmişlerdi.

Korona fırsatçılığını en açık dile getiren isim olan patronlar kulübü TÜSİAD’ın Başkanı Simone Kaslowski, “Bu süreçte üretimin ya da hizmetin durması sebebiyle gelir elde edemeyen işletmelerde, ki bunlar sizin de saydığınız, esnaf, kuaför, perakende mağazaları, KOBİ’ler, hatta bir süre sonra büyük işletmelerde işverenin bu yükü tek başına kaldırabilmesi mümkün değil. Bu nedenle pek çok ülkede devlet olumsuz etkilenen sektörlerde ücretin belli bir bölümünü karşılıyor” demiş, kısa çalışma ödeneğinin ötesine geçen taleplerinin olduğuna işaret etmişti.

Kaslowski burada da durmamış, salgın çıkışında çok daha büyük teşvik paketleri istendiğini ifade etmişti.

MİLYARLACA LİRALIK KÂR YAPAN FİRMALARDAN, ‘BÜYÜK’ BAĞIŞLAR

Patron cephesinin salgına bakışını da özetleyen bu sözler, Erdoğan’ın bağış kampanyası sonrası ilginç bir hâl aldı. Her yıl milyarlarca lira kâr açıklayan, daha günler öncesinden milyarlarca liralık bir teşvik paketinin üzerine patronlar, üst üste açıklamalar yaparak “milli dayanışmanın yanıda yer aldıklarını” dile getirdi.

Üstlelik bir senelik kârı milyarları bulan, buldukları ilk fırsatta işçi haklarını törpüleyen, kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişlesin diye tutturan firmalar “5-10 milyon”luk bağışlarıyla “milli dayanışmanın yanıdayız” açıklamaları yapmaya devam ediyor.

Bu kampanyanın ortağı olan bazı patron firmalarına, yaptıkları yardımlara biraz daha yakından bakalım:

Koç Holding: Geçtiğimiz yıl net kârı 4,4 milyar TL’ydi Koç Grubu’nun. 100 milyarlık teşvik paketinden yararlanacak “devlerden” olan Koç Grubu, yıllardır birçok alanda milyonlarca liralık teşviklerden, vergi indirimlerinden yararlanmayı sürdürüyor. Sadece TÜPRAŞ’ın yok pahasına özelleştirilmesi sayesinde her yıl cebine büyük kârlar indiren Koç Grubu, Erdoğan’ın dayanışma kampanyasına “20 milyon” lira gibi büyük bir destekte bulundu.

Sabancı: Türkiye’nin en büyük patron grubundan olan Sabancılar da yine teşviklerden en çok yararlanan grupların başında geliyor. AKP teşvikleriyle her yıl kâr rekorları kıranlardan olan Sabancılar da “milli dayanışma” kampanyasına "cömert” destek sunanlar arasında yer alıyor. Buna göre Sabancılar, Sağlık Bakanlığı’na 150 bin adet tanı kiti ve koronaviüs aşı ve serumunun geliştirilmesi için yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere 1.7 milyon lira bağış yapılacak.

Sabancı ve Koç’un dışında kampanyaya katılan bazı şirketler ve sicilleri ise şu şekilde:

Rönesans: Ankara’da Yargıtay Hizmet Binası inşaatını yapan Rönesans adlı firma, önce 55 yaş üzerindeki işçileri zorla ücretsiz izne ve istifaya zorladı, şimdi de diğer işçilerin ücretli izin talebini karşılamak yerine şantiyeyi hapishaneye çevirme kararı aldı. Aynı Rönesans, “milli yardımlaşma” kampanyasına 8 milyon TL bağışladı.

Türk Telekom: Koronavirüs salgınına karşı sahada çalışan işçiler için önlem almayan, abonelerine hat kapama uyarıları gönderen Türk Telekom, Erdoğan'ın başlattığı bağış kampanyasına 40 milyon lira ile katıldığını açıkladı.

BMC: Geçtiğimiz yıl çok sayıda işçiyi işten çıkaran, AKP’nin savunma sanayisi üzerinden verdiği desteklerle kâr rekorları kıran Ethem Sancak’ın şirketi, Erdoğan’ın dayanışma kampanyasına “1 milyon” liralık bir bağışta bulundu.

Trendyol: Firmanın Gebze merkez deposunda çalışan işçiler çalışma koşullarına tepki göstermiş, Patronların Ensesindeyiz ağına ihbarda bulunan işçiler, tuvalet ihtiyaçları için dakika tutularak izin verildiğini, sağlıksız koşullarda çalıştıklarını, üşüdüklerinde 'çalışırsanız ısınırsınız' yanıtı aldıklarını aktarmıştı.

Aynı Trendyol, şimdi “milli dayanışma” kampanyasına 1 milyon liralık bir destek verdiğini açıkladı.