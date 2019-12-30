BMC 36 kişiyi işten çıkardı

BMC’nin fabrikasında 36 kişinin işten çıkarıldığı öğrenildi.
Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan BMC işçisinin aktardığı bilgiye göre, 27.12.2019 tarihinde işten çıkarılanlar, beyaz ve mavi yakalı çalışanlardan oluşuyor.
İhbarda işçilerin genellikle anlaşmalı çıkışa zorlandığı söylenirken, yılbaşından sonra da çıkışların devam edeceği, 300 ile 500 kişinin işten çıkarılacağı söylentisinin fabrikada konuşulduğu da dile getirildi.
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