Tank Palet fabrikası 'hülleyle' Katar ortaklı BMC firmasına devrediliyor

Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’na ilişkin 1105 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ortaya çıktı. Fabrikanın, ASFAT AŞ üzerinden 25 yıllığına Katar ordusu ortaklı BMC’ye devrinin önünün açıldığı iddia ediliyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla özelleştirilmesine karar verilen, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi'ne (ASFAT A.Ş) resmen devredilen Sakarya'daki Tank Palet Fabrikasına ilişkin 1105 sayılı karar ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, 7 maddeden oluşan 1105 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararda, fabrikanın ASFAT AŞ üzerinden üçüncü kişilere 25 yıllığına kiralanmasına ilişkin ayrıntılar yer alıyor.

'BMC ADI ALTINDA KATAR ORDUSUNA VERİLİYOR'

Sendika yetkilileri tarafından aslından metne geçirilen karar hakkında konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, kararla Tank ve Palet Fabrikası’nın “hülle” yoluyla ASFAT AŞ üzerinden BMC’ye devredildiğini söyledi. Özkoç, “Cumhurbaşkanlığı kararları milleti ilgilendiriyorsa, devletin geleceğini ve bekasını ilgilendiriyorsa milletten kaçırılamaz” dedi.

Özkoç şunları söyledi:

“Tank Palet Fabrikası şu anda Türkiye’nin vicdanı olmuş durumda. Bugüne kadar Cumhuriyet değerleri olan fabrikaların tek tek elden çıkarılması bir yana TSK’ye ait tank ve optik cihazlar üreten bir askeri fabrikanın BMC adı altında Katar ordusuna veriliyor olması gerçekten Türkiye’de büyük bir sıkıntı yaratıyor. Bu açıdan Cumhurbaşkanlığı’nın ilk kararında fabrika, özelleştirme kapsamı altına alınmıştı. Ancak daha sonra hem Tank ve Palet Fabrikası işçileri hem Harb-İş hem de CHP’nin etkin muhalefeti doğrultusunda bu konudan vazgeçildi. Bu sefer ‘hülle’ yoluyla ASFAT AŞ’ye devredilerek, oradan da 25 yıllığına BMC şirketine devrediliyor.

'ÖDENEN GÜNLÜK FAİZ 50 MİLYON DOLAR'

50 milyon dolar Türkiye Cumhuriyeti’nin şu anda ödediği günlük faiz tutarıdır. İktidar günlük 50 milyon doları günlük faiz olarak ödüyor. 50 milyon dolarlık bir para için Türkiye Cumhuriyeti’nin silahlı kuvvetlerine ait olan bir fabrikanın hiçbir teknolojisi olmayan Katar ordusuna devrediliyor olması içler acıtıcı bir durumdur. Oysa Tank Palet Fabrikası bugüne kadar tank üreten, optik cihazlar üreten, F-16 camını yapabilen tek fabrikadır. Böyle bir milli fabrikanın bir başka ülkenin yabancı ordusuna teslim ediliyor olması, teslim edilirken de yalnızca yandaş olduğu için Ethem Sancak ile birlikte olması sıkıntı vericidir.”

Kararı Harb-İş sendikasına gelen bir kamu görevlisinin gösterdiğinin bizzat sendika başkanı tarafından da doğrulandığını söyleyen Özkoç, "Sendika başkanının kararın fotokopisini isteme talebi reddedilince kararda bulunan metni kendisi el yazıyla yazarak kayda geçmiştir.” diye konuştu.

KARAR METNİ ORTAYA ÇIKTI

​Toplam 7 maddeden oluştuğu belirtilen kararda, ASFAT AŞ tarafından fabrikanın kiralanması, tahsisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemleri ile üçüncü kişilere devrine karar verilmesi halinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik mal ve hizmet üretiminin devamlılığının sağlanması, savunma sanayi kuruluşları kapsamında yeni yatırımların yapılması, bu kapsamda en az 50 milyon ABD doları yatırım yapma şartı getirilmesi ve işçilerin devri konularının ASFAT AŞ ile MSB'nin birlikte belirleyeceği hüküm altına alınıyor.

Habere göre, 1105 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın tam metni şöyle:

"Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli olan ve 19 Aralık 2018 tarihli 481 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Sakarya ili Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi’nde bulunan 1075 ada 5 parsel nuramalı, 1804000 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü işletimindeki mal ve hizmet üretim birimlerinin fabrika alanı içerisindeki işletilmesi hakkında;

1. Mülkiyet devri hariç olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde savunma sanayi kuruluşlarında değerlendirilmesi, üçüncü kişilere kiralanması, tahsisi, işletme hakkının devredilmesi veya diğer işlemlerin gerçekleştirilmesini teminen 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun’un 2-i maddesi uyarınca bedelsiz olarak ASFAT AŞ’ye devrine,

2. Sakarya ili Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi’nde bulunan 1075 ada 5 parsel numaralı, 1804000 metrekare yüzölçümünde taşınmaz mülkiyetin Maliye Hazinesi üzerinde bırakılmasına,

3. Milli Savunma Bakanlığı AFGM 1. Ana Bakım Fabrikası Müdürlüğü işletimindeki mal ve hizmet üretim birimlerinin devir ve teslim işlerinin Milli Savunma Bakanlığı ile ASFAT AŞ arasında düzenlenecek protokoller ile gerçekleştirilmesine, devir teslim işlemleri tamamlanıncaya kadar fabrikanın Milli Savunma Bakanlığı AFGM 1. Ana Bakım Fabrikası Müdürlüğü tarafından işletilmesine devam edilmesine,

4. İşletme hakkı devir süresinin Milli Savunma Bakanlığı AFGM ile ASFAT AŞ arasında protokol düzenlendiği tarihten itibaren 25 yıl olarak belirlenmesine, süre bitimindeki mal ve hizmet üretim birimlerinin Milli Savunma Bakanlığı AFGM’ye iadesine,

5. Milli Savunma Bakanlığı tarafından fabrikada çalışan ve asker vasfı taşıyan personel ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu tabi olarak çalışan personelin ilgili mevzuat çerçevesinde Milli Savnuma Bakanlığı AFGM bünyesindeki diğer işletme birimlerine nakledilmesine,

6. Fabrikada 4857 sayılı kanun kapsamında çalışan personelin tamamının her türlü özlük haklarının korunması kaydıyla ASFAT AŞ’ye devredilmesine,

7. İlgili mevzuat çerçevesinde ASFAT AŞ tarafından fabrikanın kiralanması, tahsisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemleri ile üçüncü kişilere devrine karar verilmesi halinde TSK’ye yönelik mal ve hizmet üretiminin devamlılığının sağlanması, savunma sanayi kuruluşları kapsamında yeni yatırımların yapılması, bu kapsamda en az 50 milyon ABD Doları yatırım yapma şartı getirilmesi ve işçilerin devri gibi sözleşmede yer alacak hususların Milli Savunma Bakanlığı ile ASFAT AŞ tarafından birlikte belirlenmesine, sözleşmenin ASFAT AŞ ile birlikte Milli Savunma Bakanlığı tarafından imzalanmasına 4046 sayılı kanunun 3 ve geçici 29. maddesi gereğince karar verilmiştir.”