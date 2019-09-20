Cumhurbaşkanlığı kararları yayımlanmıyor: Devleti satsalar haberimiz olmayacak!

Tank Palet fabrikasının 'gizli devri'nin ardından yayımlanmayan Cumhurbaşkanlığı kararları merak konusu oldu. Bugüne dek çıkarılan bin 587 karardan yalnızca 820’si yayımlandı, kalan 750’sinde neler olduğu bilinmiyor.

Günlerdir Tank Palet Fabrikasının başına neler geldiği soruluyor: Satıldı mı? Satılmadı mı? Satıldıysa kim aldı? Kaç lira verdi? İhale mi yapıldı? Cumhurbaşkanı kararıyla yapıldığına göre karar nerede ve neden gizleniyor?

Günlerdir bu soruların yanıtına ulaşılmaya çalışılıyor. Sorulduğunda, kamuoyunu aydınlatma adına bir şeyler söyleyip geçiştiriyorlar. Her şeyi gizlilik içinde yürütüyorlar ve ne yazık ki bu davranışları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dedikleri şeye aykırı değil.

Önceki sistemde Bakanlar kuruluna verilmiş yetkileri şimdi Cumhurbaşkanı kullanıyor. Kamulaştırma; özelleştirme; desteklenecek projelerin seçilmesi; vergi oranlarının, ihale kurallarının değiştirilmesi; üst düzey personel atamaları ve daha niceleri Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla yapılıyor.

Bunların Resmi Gazete'de yayımlanması zorunlu değil. Geçtiğimiz Kasım ayında çıkardıkları Resmi Gazete Yönetmeliği’nin 8/ç bendine; “Cumhurbaşkanlığınca Resmi Gazetede yayımlanması uygun görülen karar ve genelgeler yayımlanır" diye bir kural getirdiler.

Yönetmelikle böyle bir kural getirilmesi yasal değil elbette. Ancak konuyla ilgili idari yargı yoluna başvurulmadığı için geçerliliği var.

Tank Palet fabrikası yalnızca bir örnek; kamunun dikkatini çektiği için ortaya çıktı. Bugüne değin çıkarılan 1587 CB Kararının “Cumhurbaşkanının uygun gördüğü” yaklaşık 800 tanesi yayımlandı, kalanlara neler olduğunu bilemiyoruz.

Devleti satsalar haberimiz olmayacak…