Bor Karbür'de BMC ve Talip Öztürk parmağı: 'Anlaşılan o ki tezgah kurulmuş'

Savunma sanayisinde kullanılacak bor içerikli malzemelerin üretileceği Bor Karbür fabrikasının 'paydaşlarından' birinin Ethem Sancak'ın Katar ortaklı BMC'si olduğu, fabrikanın ortaklarından birinin de Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk’ün kardeşi Talip Öztürk olduğu ortaya çıktı.

Savunma sanayisi için kritik olduğu belirtilen Bor Karbür fabrikasının ortakları dikkat çekti.

'TALİP ÖZTÜRK ORTAKLIĞI'

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz hafta yerli ve milli savunma sanayimiz için hayati önem taşıyan bir tesisin temeli Bandırma’da atıldı. Enerji Bakanı’nın da katıldığı bu açılışta savunma sanayinin hammaddelerinden olan ve dünyanın en büyük rezervlerinin ülkemizde yer aldığı Bor’un bir türevi yaratılacak. Bor Karbür’ün stratejik bir ürün olmasından dolayı, bu üretimin devletin temel önceliği olması gerekiyor. Ancak bakıyoruz ki, bu yatırım için Eti Maden’in %33 ortaklığıyla oluşan bir iştirak oluşturulmuş" dedi.

TRBOR TEKNOLOJİLERİ AŞ adı ile oluşan bu yapının projenin üzerine gölge düşürmeye imkan tanıdığını belirten Aytekin, "Firmanın ortaklığı incelendiğinde SSTEK, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Eti Maden ve Bor Savunma Teknolojileri olduğu görülüyor. Bu ortaklardan olan Bor Savunma Teknolojileri bir özel şirket. Ve ticaret sicilde sahibi olan kişi de Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk’ün kardeşi Talip Öztürk olduğu görülüyor" ifadesini kullandı.

'SANCAK'IN KATARLI BMC'Sİ'

İşin ilginç bir yanı daha olduğunu vurgulayan Aytekin, "O da aynı TRBOR Teknolojileri AŞ’nin içerisinde “paydaşlar” diye bir bölüm var. Orada da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ve BMC var. Tank Palet Fabrikasının Katar ordusuna satılması ile tüm askeri sırların da Katarlıların eline geçeceği konusunu Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta dile getiriyor. BMC’nin Tank Palet’ ten sonra gözünü Bor Karbür’e dikmesi de savunma sanayimiz için bir skandaldır" dedi.

Aytekin, "Anlaşılan o ki tezgah kurulmuş. Şimdi bu gerçekliğe rağmen bor gibi savunma sanayimiz için hayati önemli olan bir tesisin devlet dururken özel bir şirket aracılığıyla gerçekleştirilmesi akıl alır gibi değildir. Bu yanlıştan derhal dönülmesi gerekir" diye konuştu.