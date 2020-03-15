Ankara Valisi'nden karantina açıklaması: Semptom belirlenen 5 kişi var

Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönenlerin karantinaya alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamasında, 'Karantinaya alınmaları hasta oldukları anlamına gelmiyor' dedi. Vali ayrıca 'Şu ana kadar semptom belirlenen kişi sayısı 5. Bu kişiler Zekai Tahir Burak, Kadın Hastalıkları Eğitim ve Hastanesi'ne nakledildi' diye konuştu.

Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönenlerin karantinaya alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Yaklaşık bin 800 vatandaşımız burada misafir ediliyor. Her bir kurumumuz kendi üzerine düşen görevi yapıyor. Karantinaya alınmaları hasta oldukları anlamına gelmiyor. En ufak bir riski bertaraf etme amacı taşıyor. Semptom gösteren vatandaşlarımızı hastanemize gönderdik" dedi.

Şahin, "Burada da sağlık taraması yapılıyor. Herhangi bir semptom belirtisi halinde görevliler burada müdahale edecek. Boş kapasitemiz hala var yurtlarda. Her odada bir kişi konaklamaya çalışıyoruz. Biz zaten ilk vatandaşlarımızın karantinaya alınmasından beri kurduğumuz kriz merkezi sürekli çalışıyor. Şu ana kadar semptom belirlenen kişi sayısı 5. Bu kişiler Zekai Tahir Burak, Kadın Hastalıkları Eğitim ve Hastanesi'ne nakledildi" dedi.

1700 kişiyi daha beklediklerini ve onların da bu gece yarısına kadar geleceklerini söyleyen vali ayrıca yurtlardan çıkarılan öğrencilerin de mağdur edilmediğini öne sürdü.