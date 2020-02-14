AKP’nin 2. Abdülhamid sevdası: Galata Kulesi’ni belediye logosundan çıkardı!

Sağlık Bakanı Yardımcısı’nın odasındaki 2. Abdülhamid portresi tartışmaları sürerken Beyoğlu Belediyesi’nin Abdülhamid'i logo yaptığı ortaya çıktı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yakın arkadaşı, Okçular Vakfı’nın kurucusu ve AKP’li Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, 2. Abdülhamid sevdasını belediyenin her noktasına işledi.

Beyoğlu Belediyesi Meclis üyelerinin değiştirilen kimlik kartlarının üzerine Beyoğlu’nun simgesi tarihi Galata Kulesi yerine padişah fermanlarını anımsatan başka bir sembol konulduğu görüldü.

CHP’li Meclis üyesi Süleyman Solmaz sembolün 2. Abdülhamid tuğrasından esinlenildiğini belirterek tepki gösterdi. AKP’li Meclis üyesi Şenol Cengiz ise sembolün yeni olmadığını Beyoğlu Belediyesi’ne özel bir eski arma olduğunu belirterek “Abdulhamid tuğrası ama içerisinde Beyoğlu Belediyesi başkanlık binasının görseli var tuğranın içerisinde. Bu bina Abdulhamid’in yaptırdığı ilk belediye binası” dedi.

‘LOGO DEĞİL, NİŞAN’

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın sorularını yanıtlayan ilçe belediyesi AKP’li Meclis üyesi Şenol Cengiz özetle “Abdülhamid tuğrası ama içerisindeki Beyoğlu Belediyesi başkanlık binasının görseli var, tuğranın içerisinde. Bu bina Abdülhamit’in yaptırdığı ilk belediye binası. Sadece Beyoğlu Belediyesi’ne özel bir armadır bu. Bugüne kadar çok kullanılmamış ama... Onun üzerinde bir değişiklik var. Yani ortasında Abdülhamid’in tuğrası yok. Sadece yıldız kısmı var. Ortasında da resmi var. O dönemin padişahlarının kullandığı armalar böyle olduğu için böyle yapılmış. Bu logo değil, nişan” diye konuştu. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız özel kalemine not bırakmasına karşın geri dönüş yapmadığı belirtildi.

‘ABDÜLHAMİT’E FATİHA’

Ayrıca Ali Haydar Yıldız sosyal medya hesabından Abdülhamid’in ölüm yıldönümünden bir gün sonra bir video yayınladı. Yıldız “Programı Sultan Abdülhamid Han ve tüm şehitlerimiz için güzel evladımızın dilinden Fatiha ile bitirdik” notuyla paylaştığı videoda çocuklara hitaben “Sultan Abdülhamit Han dedemize bu akşam bir fatiha okuyalım mı eve gittiğimizde? Abdülhamid Han dedemize bu akşam fatihayı kim okuyacak? Hadi bakalım. Çikolata, çikolata geliyor” diyor. Videoda sonra küçük bir çocuk fatiha okuyor.