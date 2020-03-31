AKP'li belediyeler salgın ortamında bile arsa satıyor

AKP'li Tuzla Belediyesi üç mahalledeki taşınmazını 12 milyon 870 bin TL tahmini bedelle satışa çıkardı.

İstanbul'daki AKP'li Tuzla Belediyesi, Tepeören ve İstasyon mahallelerindeki 14,711 metre kare yüzölçümlü taşınmazını 12 milyon 870 bin TL tahmini bedelle satışa çıkardı.

İhale 14 Nisan günü yapılacak.

Dün de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 50 milyon lira tahmini bedel üzerinden taşınmaz satış ilanı yayımlanmıştı.

Yayımlanan dünkü haberimizde, ihale yapmaktaki amacın en uygun koşulların gerçekleştirilmesi olduğu, kimsenin önünü göremediği salgın ortamında, üstelik hiçbir zorunluluğu olmayan bir ihale yapılmasının yasalara aykırı olduğu gibi akıl ve mantıkla da bağdaşmayacağı vurgulanmıştı.

Ekonominin ayakta tutulabilmesi adına milyarlarca lira basılacağı anlaşılıyor. Hiper enflasyon olasılıkları çokça dile getiriliyor.

Belediyelerin böylesi bir ortamda taşınmazlarını satmaktan vazgeçmiyor oluşlarının yandaşlarına çıkar sağlamaktan başka bir açıklaması olamaz.