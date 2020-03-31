Kemal Okuyan'la Haftaya Bakış: İnsanlık sırtındaki yükten, adaletsizlikten mutlaka kurtulacak

TKP'nin Sesi'nde bundan böyle her salı TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Haftaya Bakış programında gündeme dair soruları yanıtlayacak. Okuyan, ilk programda virüs salgını sonrası dünyanın eskisi gibi olmaması gerektiğini, bunun için emekçi sınıfların siyaset sahnesinde ağırlığını koymaları gerektiğini vurguluyor.

TKP'nin Sesi'nde bundan böyle her Salı TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan Haftaya Bakış başlığı altında gündeme dair soruları yanıtlayacak.

Toplumsal gündemin koronavirüs ile çalkalandığı son haftalarda dünyanın ve Türkiye’nin salgından nasıl etkileneceğini sınıf mücadelelerinin belirleyeceğini ifade eden Okuyan, dünyanın eskisi gibi olmayacağından çok eskisi gibi olmaması gerektiğini, bunun için de emekçi sınıfların siyaset sahnesinde ağırlığını koymaları gerektiğini vurguluyor.

Söyleşide ayrıca pandeminin işçi sınıfını çok daha kötü etkilediği belirtilirken, direniş, mücadele ve en önemlisi devrimlerin bıraktığı mirasın insanlığı ileri taşıyacağının altı çiziliyor.

Kemal Okuyan'la Haftaya Bakış'ı dinlemek için: