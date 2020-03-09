15 Temmuz'da derdest edilen general Babacan'ın partisine katıldı

15 Temmuz darbe girişiminde birçok komutanın derdest edildiği düğünün sahibi olan emekli Korgeneral Mehmet Şanver, Ali Babacan'ın partisinin kurucu listesinde yer alan isimlerden biri oldu. Şanver, 15 Temmuz sonrası alınan YAŞ kararlarından sonra istifa etmiş, 15 Temmuz öncesi cemaatçilerin bilinmesine rağmen ordudan tasfiye edilmediğini söylemişti.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında basılan İstanbul Moda Deniz Kulübü’ndeki düğünün ev sahibi olan emekli Korgeneral Mehmet Şanver, Ali Babacan'ın partisinin kurucu isimlerinden biri oldu.

Darbe girişimi sırasında derdest edilen isimlerden olan Şanver, darbe girişimi öncesi cemaatçilerin zamanında tasfiye edilmediğini söylemiş, "Bu darbeyi silahlı kuvvetler engelledi. Tabii ki emniyet ve halk yardımcı oldu ama asker hayır demeseydi bu darbe olurdu" demişti.

Şanver, darbe girişimi nedeniyle Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ı hedef alan açıklamalarda da bulunmuştu.

Şanver, Ünal'a ilişkin, "Şahıslar geldi ve Ünal bana ‘Beni almaya geldiler komuta sende’ dedi. Komutan kalktı. Bütün görüntüleri izledim. Komutan lavaboya gidiyor, kelepçelenmeden korumalarıyla helikoptere biniyor. Daha sonra Akın Öztürk’le görüntüleri çıktı kol kola. Bunlar bizim kafamızı karıştırıyor" demişti.

Şanver, cemaatçilerin kim olduğunun bilindiğini ancak önlem alınmadığını da söylemiş, YAŞ sonrası istifa etmişti: "Fethullahçıları, Genelkurmay Başkanımız'a anlatırken Fethullahçı general de söylediklerimi not alıyordu. İşte, orada deşifre olduklarını anladılar. Askeri Şûra'yı beklemeden, böyle bir şeye kalkıştıklarını değerlendiriyorum. Genelkurmay'da bunların kim olduğunu bilmeyen yok ama maalesef darbe girişimine kadar bunlara güvenmeye devam ettiler."