Babacan partisine isim buldu: DEVA!

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın başkanlığındaki partinin kuruluş başvurusu bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı’na yapıldı. Partinin adı Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) oldu.

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın başkanlığındaki partinin kuruluş başvurusu bugün İçişleri Bakanlığı’na yapıldı.

Adı Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) olan yeni partinin kuruluş toplantısı çarşamba günü Ankara Bilkent Oteli’nde düzenlenecek.



İLK AÇIKLAMA

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan Babacan, "İçişleri Bakanlığı'na dilekçe veriliyor, 90 kişilik kurucular kurulu bugün dilekçemizi veriyor. Partimizin tüzüğü ve programının son halini verdik. Bu sabah da heyetimiz resmî başvurumuzu yapacak" dedi.

Babacan, "Partinin ismi çarşamba günü lansmanda teyit edeceğiz, o gün açıklayacağız. Çok sayıda isim var. Demokrasi ve Atılım Partisi doğru" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH GÜL AÇIKLAMASI

"Abdullah Gül ile çok eski dostuz. Ben siyasete girmeden önce tanıyordum .Beni siyasete davet eden kendisi. Bizim parti hazırlık çalışmalarında bize tecrübesiyle ve fikirleri ile çok destek oldu. Ama siyasi kadronun tamamı biz ve bizim arkadaşlarımızdan oluşan kişiler. Bu kadronun mümkün olduğunca siyaseti bilen ve siyasete yeni kazandırdığımız kişilerden oluşuyor. Listemizde göreceksiniz ki daha önce siyaset yapmamış isimler. Yüzde 30 kadın üyelerden oluşuyor. Yüzde 20'ye yakın 30 yaş altı var. Tüzüğümüze genç ve kadın kotası koyduk. Engelli kotamız var."

ODATV AÇIKLAMASI

Her devletin kendi güvenliği ile ilgili bazı refleksleri olabilir. Ancak bunun gelişmiş ülkelerde nasıl uygulandığına bakmak lazım. Almanya'nın Fransa'nın bir güvenlik riski yok mu? Bu olmasına rağmen basın özgürlüğü nasıl beraberce ele alınıyor buna bakmak lazım. Türkiye'deki sorunların temelinde kötü yönetim yatıyor.

"Sistem kısmı çok önemli ama bütün suçu da sisteme atmayalım. Sistem değişmeden önce de bu sorunların çoğu vardı. Meclisin bir denetim gücü vardır. Yeni sistemde de meclis'in bu fonksiyonunun çalışıyor olması lazım. Sistemdeki yeri önemsizleşmiş durumda Meclis:'in. Sistem değişikliğinden önce de sorunlar vardı. Bu kadar büyük bir potansiyel varken Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları bu ülke hak etmiyor."