Erdoğan'ın tarikat ziyaretine ilişkin yeni iddia: Abdullah Gül ve Ali Babacan...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmailağa Cemaatine düzenlediği ziyarete ilişkin yeni iddialar gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsmailağa Cemaatine dün akşam gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme geldi.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, cemaat mensuplarının iktidara bazı eleştirilerde bulunduğu belirtildi. Diğer yandan ziyaretin asıl sebebinin ise, Ali Babacan'ın Abdullah Gül'ün desteğinde kurmaya hazırlandığı yeni parti olduğu ileri sürüldü.

Erdoğan'ın İsmailağa cemaatinden ümmetin birliği vurgusu yaparak yeni parti hareketine karşı telkinlerde bulunulmasını istediği öne sürüldü.

Abdullah Gül'ün de daha önce ziyaret ettiği ve yakın ilişkiler içerisinde olduğu İsmailağa cemaati, AKP'ye verdiği destekle biliniyor.