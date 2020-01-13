Erdoğan'dan tarikat ziyareti: Ellerini de bağladı...

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu'nu ziyaret etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu ve halefi olarak gösterilen Hasan Kılıç’ı ziyaret etti.

"Samimi" bir ortamda geçtiği belirtilen görüşmede neler konuşulduğu açıklanmazken, cemaat tarafından paylaşılan fotoğraflarda, Erdoğan ve cemaatin önde gelenlerinin çay içip hurmayla bisküvi yediği görülüyor.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun bugüne ait fotoğrafının cemaat tarafından paylaşılmasına rağmen, Erdoğan ile birlikte fotoğrafının olmaması ise dikkat çekti.