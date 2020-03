'VİP Giyim' direnişi 110. gününde

Kocaeli Darıca’da faaliyet gösteren VİP Giyim fabrikasında, Deriteks Sendikası’na üye oldukları için işten atılan işçiler, direnişlerinin 110. Gününe girdi.

Direnişlerinin 110. gününde olan VİP Giyim işçileri ve onlarla dayanışmaya gelenler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutladı. VİP Giyim fabrikasında 22 sene çalıştıktan sonra sendikaya üye olduğu için işten atılan Kadriye Horlu’nun, Deriteks Sendikası adına yaptığı açıklamada;

“Biz kadınlar, içinde yaşadığımız erkek egemen sistemde her gün, her an ayrımcılıkla, baskıyla, çok çeşitli yasaklarla karşılaşıyoruz. Hem evde hem işte bizlere dayatılan toplumsal cinsiyet rolleriyle mücadele ederken diğer yandan da işyerlerinde cinsel tacize, şiddete uğruyor, mobbinge maruz kalıyoruz. Aynı işi yapmamıza rağmen erkek arkadaşlarımızdan daha düşük ücret alıyoruz. İşyerinde erkek işçilere nazaran daha çok eziliyor, daha çok sömürülüyoruz. Kriz dönemlerinde ilk işten çıkarılanlar listesinde biz işçi kadınlar yer alıyoruz.

Kadın işçiler mücadelede artık daha önde, daha kararlı, DESA’da, Kampana’da, Savranoğlu’nda, VİP Giyim’de, SF Trade Tekstil’de, Bergama Belediyesi’nde kadın işçiler mücadelenin öznesi, sahiplenicisi, öncüsü oluyorlar.

Direnişlerde en kararlı, en istikrarlı işçilerin kadın işçiler olması tesadüf değildir. Yıllarca uğradıkları tüm baskılara, yaşadıkları zorluklara, önüne konan tüm engellere rağmen örgütleniyor, öğreniyor, öğretiyor.

Bugün bir kez daha 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutluyoruz. Bir kez daha haklarımızı, taleplerimizi haykırıyoruz.” denildi.

Direnişlerini sürdüren VİP Giyim işçileri bütün zorluklara, yasaklamalara, polis engellemelerine karşın mücadelelerine kararlılıkla devam ediyor.